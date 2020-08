Sony annonce une nouvelle solution logicielle de streaming pour ses appareils photo numériques

Partager Facebook

Simple à utiliser, elle permet la diffusion de l’image live et des appels vidéo en haute qualité avec près de 35 modèles[i] d’appareils photo numériques Sony.

Sony a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle application logicielle gratuite, Imaging Edge™ Webcam, qui permet aux utilisateurs de transformer facilement leur appareil photo numérique Sony en une webcam de haute qualité. Il suffit pour cela de le connecter à un ordinateur[ii] via USB[iii].

Imaging Edge™ Webcam permet aux utilisateurs d’accéder à des flux vidéo en direct et à des vidéoconférences très simplement, tout en profitant pleinement de la technologie d’image numérique de Sony, telle que la mise au point sur le visage et les yeux, la très haute qualité d’image et les caractéristiques uniques de chaque appareil compatible.

« Nous continuerons à nous adapter et à évoluer pour répondre aux besoins de nos clients. Leur voix est essentielle dans tout ce que nous faisons dans ce secteur » a déclaré Yann Salmon-Legagneur, directeur du marketing produit, imagerie numérique, Sony Europe. « Compte tenu de la demande croissante de streaming en direct et des communications vidéo, nous sommes ravis de partager une nouvelle application qui permettra à de nombreux clients fidèles de Sony de transformer rapidement et facilement leur appareil photo numérique en une webcam haute définition très efficace pour le streaming en direct, les appels vidéo et bien d’autres choses encore ».

Imaging Edge™ Webcam est actuellement compatible avec 35 modèles d’appareils photo numériques Sony, dont : Alpha 9 II, Alpha 9, Alpha 7R IV, Alpha 7R III, Alpha 7R II, Alpha 7S II, Alpha 7S, Alpha 7 III, Alpha 7 II, Alpha 6600, Alpha 6400, Alpha 6100, RX100 VII, RX100 VI, RX0 II, RX0, ZV-1. Le tout nouvel Alpha 7S III est également compatible[i].

La nouvelle application Imaging Edge™ Webcam est disponible en téléchargement dès maintenant ici.