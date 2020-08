Xbox Game Pass : arrivées, départs la suite du mois d’août

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Microsoft Flight Simulator (PC) – Disponible

Le nouveau titre des Xbox Game Studios, disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass pour PC. Microsoft Flight Simulator, c’est la nouvelle génération de l’une des franchises de simulation les plus adulées.

Spiritfarer (Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Spiritfarer est un jeu de gestion ayant la mort pour thème, dans lequel vous incarnez Stella la Navigatrice, une passeuse d’âmes. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec les esprits et prenez soin d’eux avant de les mener vers l’au-delà.

Battletoads (Console & PC) – Disponible aujourd’hui

Un jeu des Xbox Game Studios, disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass. L’attente touche à sa fin ! Rash, Zitz et Pimple sont enfin de retour pour semer la pagaille dans cette toute nouvelle aventure pleine d’action et pour chambouler l’idée que vous vous faisiez de la coopération.

Crossing Souls (PC) ID@Xbox – disponible aujourd’hui

Californie, 1986. Un groupe d’amis découvre une mystérieuse pierre rose qui permet de voyager entre deux royaumes.

Darksiders: Genesis (PC) – disponible aujourd’hui

Un jeu d’action/aventure où vous devrez faire la loi en Enfer à coups de pistolet et d’épée. Genesis offre un premier aperçu du monde de Darksiders avant les évènements du premier titre.

Don’t Starve: Giant Edition (Console & PC) ID@Xbox – disponible aujourd’hui

Don’t Starve: Giant Edition est un jeu de survie intransigeant en zone sauvage mêlant science et magie. Vous y incarnez Wilson, un scientifique intrépide qui a été piégé par un démon et transporté dans un mystérieux monde sauvage.

New Super Lucky’s Tale (Console & PC) – 21 août

Rejoignez Lucky dans son voyage incroyable dans le Livre des Âges, un artefact magique qui vous ouvrira les portes de mondes fantastiques.

Hypnospace Outlaw (Console & PC) ID@Xbox – 27 août

Hypnospace Outlaw est un simulateur de l’Internet des années 90. Vous y surfez sur des sites merveilleux et parfois étranges pour chasser celles et ceux qui ne respecteraient pas les règles, tout en gardant un œil sur votre boite mail, en évitant les virus et les publicités et en téléchargeant une belle quantité d’applications qui pourront vous être utiles… ou pas.

Tell Me Why: Chapter 1 (Console & PC) – 27 août

Un jeu des Xbox Game Studios, disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass. Tell Me Why est le dernier jeu narratif en date de DONTNOD Entertainment, le studio à l’origine du célèbre Life is Strange.

Double Kick Heroes (Console & PC) ID@Xbox – 28 août

Double Kick Heroes est un mashup infernal entre jeu de rythme et shoot’em’up. Survivez sur l’autoroute de l’enfer en butant des monstres avec la gundillac.

Wasteland 3 (Console & PC) – 28 août

Un jeu des Xbox Game Studios, disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass. Wasteland 3 est un RPG post-apocalyptique d’inXile entertainment proposant des combats tactiques exigeants, des heures d’exploration et une histoire complexe et interactive pleine de rebondissements, de péripéties et de décisions morales à prendre.

Crusader Kings III (PC) ID@Xbox – 1er septembre

Crusader Kings III est la dernière version du célèbre RPG stratégique, mêlant conquêtes médiévales et intrigues royales. À la tête d’une lignée noble ou royale parmi plus de cent disponibles, traversez le Moyen Âge en amassant pouvoir et prestige au fil des générations.

Resident Evil 7 Biohazard (Console & PC) – 3 septembre

Le danger et l’isolement menacent derrière les murs vétustes d’une ferme abandonnée. Resident Evil 7 Biohazard marque le renouveau du jeu de survie et propose une perspective inédite avec sa vue à la première personne.

Contenu téléchargeable

Minecraft Jurassic World DLC

Bienvenue dans Jurassic World, le seul parc de luxe avec des dinosaures ! Créez et entrainez des dinosaures, construisez des attractions, gérez le parc et préparez-vous pour l’ouverture !

Prochains départs

31 août

Creature in the Well (Console & PC)

Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut (Console)

Metal Gears Solid 2 & 3 HD (Console)

Metro: Last Light Redux (Console)

The Jackbox Party Pack 3 (Console)

1er septembre

NBA 2K20 (Console)

7 septembre