YO-KAI WATCH revient dans Final Fantasy XIV Online avec une monture, des mascottes et des armes inédites

L’événement collaboratif Yo-kai Watch, « Adoptez-en un, adoptez-les tous ! », revient aujourd’hui dans FINAL FANTASY® XIV: Online avec à la clé des récompenses Yo-kai inédites,comme des mascottes, des armes et une monture.

Nouvelles mascottes et armes Yo-kai de l’événement collaboratif mis à jour



Tous les joueurs de niveau 15 et plus, y compris les nouveaux aventuriers explorant Éorzéa grâce à l’essai gratuit récemment étendu, peuvent participer à l’événement et gagner jusqu’à dix-sept mascottes Yo-kai, comme Jibanyan, le favori des fans, et la petite dernière, Damona. Dix-sept armes Yo-kai peuvent également être obtenues sous la forme de récompenses.

En outre, cette nouvelle édition revue et améliorée de la collaboration Yo-kai Watch permettra aux nouveaux joueurs comme aux vétérans de gagner quatre nouvelles mascottes Yo-kai et des armes Yo-kai de samouraï, mage rouge, pistosabreur et danseur. Enfin, ceux qui parviendront à rassembler la totalité des mascottes et armes Yo-kai recevront un total de trois montures, y compris la nouvelle monture Jibanyan.

Trois montures Yo-kai sont à gagner pendant l’événement

Plus de détails sur la collaboration « Adoptez-en un, adoptez-les tous ! » sont disponibles ici : https://fr.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/2020/youkai-watch/vdnaiga67o

La mise à jour 5.3 de FINAL FANTASY® XIV Online: Shadowbringers™, intitulée Reflections in Crystal, est sortie la semaine dernière avec une myriade d’ajouts, y compris le dernier acte de l’épopée Shadowbringers, et la suite du raid en alliance inspiré de NieR, YoRHa: Dark Apocalypse, avec comme invités ses créateurs, Yosuke Saito et YOKO TARO.

À ne pas manquer également, l’événement saisonnier des Feux de la Mort, qui est en cours jusqu’au 26 août. Les joueurs peuvent y remporter l’emote de la danse des flammes, ainsi que des pièces d’équipement sur le thème de cette fête estivale.

Avec un total de 20 millions de joueurs enregistrés, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour les nouveaux arrivants de commencer leur aventure sur FINAL FANTASY XIV Online, la saga encensée par la critique. L’essai gratuit récemment étendu contient désormais tout le contenu des extensions A Realm Reborn™ et Heavensward™ (et jusqu’à la mise à jour 3.56), ainsi qu’une race jouable supplémentaire (Ao Ra), et trois jobs supplémentaires (chevalier noir, astromancien et machiniste).

Les joueurs de l’essai gratuit peuvent profiter de centaines d’heures de jeu aux multiples récompenses et vivre une histoire équivalente à deux titres complets de FINAL FANTASY sans aucune limite de temps. Les futurs joueurs qui voudraient tester l’essai gratuit peuvent s’inscrire ici : http://sqex.to/FFXIVFreeTrial

FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers est la troisième extension de FINAL FANTASY XIV Online et a reçu un accueil phénoménal auprès des fans et des critiques depuis sa sortie en juillet 2019. Avec une multitude de nouveaux décors à couper le souffle, les jobs de danseur et pistosabreur, les races jouables des Hrothgars et Viéras, le système d’adjuration et bien plus, FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers offre aux joueurs débutants comme confirmés des centaines d’heures de contenu à explorer.