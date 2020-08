Iron Harvest 1920+ : trailer d’histoire et E-Sport à la Gamescom

Partager Facebook

Deep Silver et KING Art Games dévoilent un nouveau trailer pour Iron Harvest 1920+ qui permet d’en savoir plus sur la passionnante histoire du jeu. Cette vidéo permet d’appréhender la riche narration d’Iron Harvest tout en suivant les trois factions (Polanie, Saxonie et Rusviet) ainsi que leurs héros uniques au plus profond du conflit. Le contenu numérique de la gamescom a également été confirmé.

Iron Harvest 1920+ à la gamescom 2020 :

Iron Harvest participera à l’expérience gamescom.global en 2020. Les visiteurs de cet événement unique exclusivement en ligne pourront découvrir Iron Harvest dans la section Koch Media et explorer ainsi des tonnes de contenus en streaming, d’informations sur les jeux, et bien plus encore…

La gamescom numérique aura lieu du 27 au 30 août et elle verra se dérouler la finale du premier tournoi e-sport d’Iron Harvest. En coopération avec ESL et TaKeTV, Deep Silver et KING Art games organisent une compétition étendue, avec deux jours de phase de groupe et un jour de Play-offs pour décider du premier champion d’Iron Harvest durant la gamescom 2020 !

Regardez les matchs en direct ici : twitch.tv/TaKeTV ou directement sur la page gamescom d’Iron Harvest.

Les participants au tournoi comptent les quatre gagnants des ESL Iron Harvest Pre-Season Cups et quatre joueurs pro de STR. Un groupe sélectionné de commentateurs animera les matchs, conjointement à des experts de l’équipe d’Iron Harvest. La liste complète des participants sera annoncée après la qualification du dernier d’entre eux sur les chaînes d’Iron Harvest.

Heure Groupe A

Vendredi 28 août Groupe B

Samedi 29 août Play-offs

Dimanche 30 août 17h Match 1 Match 1 Semi 1

(BO3) 17h30 Match 2 Match 2 18h Gagnants Gagnants Semi 2

(BO3) 18h30 Perdants Perdants 19h 2e place 2e place Finale

(BO3) 19h30

(Horaires CEST ! BO3 – « Best of 3 » : en 2 parties gagnantes)

Plus de renseignements et d’informations sur les contenus seront bientôt annoncés.

À propos d’Iron Harvest :

À l’aube du 20e siècle, peu après la fin de la Grande Guerre, le monde est plein de secrets et de mystères, d’opportunités et de défis. La tradition se heurte au progrès scientifique et technique, et l’Europe panse encore ses plaies après les brutales batailles de la Première Guerre Mondiale. Iron Harvest est un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule dans des années 1920 alternatives, tout juste après la fin de la Grande Guerre. Pour proposer une expérience STR idéale, après une campagne Kickstarter couronnée de succès, l’équipe de développement a travaillé en étroite collaboration avec des fans du STR du monde entier.