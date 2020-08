Les versions HD Remaster de COMMANDOS 2 et PRAETORIANS arrivent sur consoles

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’éditeur de jeux de stratégie Kalypso Media et les développeurs Yippee! Entertainment et Torus Games annoncent que Commandos 2 – HD RemasteretPraetorians – HD Remaster seront disponibles sur PlayStation 4 et Xbox One dès le 18 septembre dans le Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack. Une version Mintendo Swotch devrait voir le jour cet hiver.

Déjà disponibles sur PC, individuellement ou sous forme de bundle via le Double Pack sur Steam , les versions console des deux grands classiques de Pyro remasterisés pourront être achetées en format numérique individuellement ou ensemble avec le bundle Double Pack (proposé en téléchargement, mais aussi en boîte). Chacun des titres profite d’une mise à niveau complète en haute définition, de didacticiels remaniés ainsi que des missions de campagne et d’une compatibilité avec la manette DualShock 4 et la manette sans fil Xbox. Praetorians – HD Remaster profite également d’un mode multijoueur.

Les stratèges de salon amateurs de la Nintendo Switch™ pourront profiter de Commandos 2 – HD Remaster sur leur console de prédilection en hiver 2020-2021.

Dans Commandos 2 – HD Remaster, prenez le contrôle d’un groupe d’élite de commandos alliés qui s’aventure profondément derrière les lignes ennemies et tire profit des compétences de chacun des soldats pour venir à bout d’une série de missions toujours plus difficiles. Dans ce jeu révolutionnaire qui se déroule durant la 2e Guerre mondiale, explorez des environnements avec lesquels vous pouvez interagir, et utilisez des compétences uniques pour terminer des missions apparemment impossibles.



Caractéristiques de Commandos 2 – HD Remaster :

Profitez des didacticiels et des missions de campagne retravaillés en haute définition.

Vivez des scénarios typiques de l’époque et utilisez d’authentiques véhicules et armes de la 2e Guerre mondiale, comme des chars et des bazookas.

10 missions dans 9 décors de jour et de nuit, avec des effets météo réalistes.

Volez, escaladez et nagez pour accomplir vos missions dans des décors avec lesquels vous pouvez interagir.

Jouez un groupe varié de personnages, allant du béret vert au tireur d’élite en passant par le chien Whiskey.

Essayez différentes compétences et approches dans ce jeu redoutable.

Dans Praetorians – HD Remaster, retrouvez le célèbre classique des STR en haute définition. Se déroulant sur fond de machinations politiques dans l’Empire romain des premières heures, vous êtes invité à mener vos légionnaires sur les champs de bataille d’Égypte, aux frontières de la Gaule et au cœur de l’empire lui-même, en Italie, tout au long d’une croisade pour devenir Empereur. Apprenez à combiner vos unités et à exploiter les faiblesses de vos ennemis pour vous emparer de la victoire.

Caractéristiques de Praetorians – HD Remaster :