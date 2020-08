Nouveau trailer pour Prinny 1 et 2 Exploded et Reloaded

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

NIS America dévoile un tout nouveau trailer pour Prinny® 1•2: Exploded and Reloaded qui sortira sur Nintendo Switch™ le 16 octobre 2020 ! Ce titre comprend les jeux Prinny® 1: Can I Really Be the Hero?, Prinny® 2: Dawn of Operation Panties, Dood!, ainsi qu’un DLC, le tout réuni dans une seule et unique aventure explosive dont la vedette est le pire héros des Enfers !



À propos de Prinny® 1: Can I Really Be the Hero? :

Maîtresse Etna demande le dessert ultime, et il revient à une légion de pauvres Prinnies de répondre à sa requête ! Sautez, tailladez et réalisez un maximum de combo pour vous frayer un chemin à travers les différents niveaux des Enfers. Anéantissez divers ennemis et bosses avec des attaques spéciales, rencontrez de nouveaux personnages, ainsi que des visages familiers dans cette aventure explosive et pleine d’action !



À propos de Prinny® 2: Dawn of Operation Panties, Dood! :

Quand le mystérieux Voleur Fantôme vole les culottes de Maîtresse Etna, la horde de Prinnies doit se réunir une nouvelle fois pour les récupérer… sinon ils devront en assumer les conséquences ! Tranchez vos ennemis à travers des niveaux chaotiques où de nombreux ennemis diaboliques vous attendent. Remplissez votre Combo Gauge pour relâcher vos puissantes attaques comme le Prinny Cyclone et Prinnykaze. De plus, plongez dans un chapitre bonus avec l’AUTRE protagoniste(?) de la saga Disgaea et revendiquez votre gloire avec Asagi Wars: Vengeance of Asagi !

Caractéristiques du jeu :

Deux jeux en un… et plus encore ! : Retrouvez les Prinnies dans deux chapitres de leurs aventures, ainsi qu’un chapitre supplémentaire avec Asagi… mais qui est-il déjà !?

: Retrouvez les Prinnies dans deux chapitres de leurs aventures, ainsi qu’un chapitre supplémentaire avec Asagi… mais qui est-il déjà !? Les Enfers, en mieux : L’humour noir et l’action explosive que vous aimez tant dans la série Disgaea, sont mis aux goûts du jour avec des graphismes améliorés.

: L’humour noir et l’action explosive que vous aimez tant dans la série Disgaea, sont mis aux goûts du jour avec des graphismes améliorés. Prinny Power : Sautez, tranchez et explosez, pour vous frayer un chemin à travers des niveaux chaotiques, et déchaînez vos puissantes attaques spéciales pour prendre le dessus sur vos ennemis

Contenu de l’édition «Just Desserts Edition» :