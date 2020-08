Test – Battletoads

Rash, Zitz et Pimple, ces célèbres batraciens sont de retours et prêt à en découdre avec tous ceux qui osent se dresser sur leur chemin. Mais c’est sans compter sur le fait qu’ils découvrent, contre tout attente, que leur notoriété n’est qu’une illusion, puisqu’ils étaient, depuis 26 ans, enfermé dans un monde virtuel. De ce fait le trio se met en tête de reforger leur gloire passée.

C’est sur cette pointe d’humour que les développeurs ont construit leur narration. Par ailleurs et pour vraiment casser l’emprise des années 90, les petits gars de Dla Dla Studios ont opté pour une patte graphique complètement différente qui ne laissera personne indifférent. Construit comme un cartoon qu’on peut retrouver sur cartoon network, l’opus en règle général et particulièrement ses cinématiques sont très bien réalisés. L’ensemble est dynamique et le doublage est de très bonne qualité, permettant de bien retranscrire l’humour et l’ambiance du titre. Pour le coup la version VOSTFR proposée joue parfaitement son rôle et ne vient en aucun cas casser le rythme.

Pour autant, c’est manette en main que le titre commence à s’essouffler. Proposant un panel de genre pour construire son aventure, du beat’em up au shoot’em up en passant par des phases de plateforme ou encore de mini jeu en tout genre, Battletoads qui souhaite sur le papier varier le plaisir et sûrement briser une monotonie sur le long, crée une certaine frustration. À vouloir trop en faire on tombe rapidement dans la spirale du ” c’est bien mais”. Pourtant chaque genre est très bien abordé avec un gameplay solide, mais vite limité et n’offre rien de nouveau qui pourrait faire l’effet du “Wow, ça c’est cool”. On en arrive même à se demander si le niveau en cours ne se termine jamais, pour passer à la suite. Le tout surmonté d’une pointe de difficulté mal dosée sur certains passages qui peut vite agacer. Seuls les dialogues entre nos compères viennent casser ce vide par moment avec de l’humour bien placé.

Pourtant le soft propose d’incarner 3 personnages différents, un système de combos simple mais efficaces, des attaques spéciales dans la veine du premier opus et de pouvoir à tout moment jongler entre les 3 crapauds. Mais voilà la progression reste linéaire et sans vraiment de saveur sur la longueur. Les ennemis s’enchaînent, parfois dans des situations complètement brouillons, pour terminer par un boss à la fin d’un acte. Ce n’est pas les quelques mini-jeux sous forme de QTE ( marrants au passage) ou recherche de collectibles qui viendra y changer quelque chose. Encore une fois, les cinématiques viennent redonner le sourire et relancer l’intérêt global. A croire que Battletoads à d’abord été pensé pour être un cartoon avant d’être un jeu.

Battletoads propose de parcourir l’ensemble du titre en coop local jusqu’à 3 joueurs. De quoi donner un certains intérêts pour quelques moment de franche rigolade entre amis, et faire oublier certains aspects en solo. Par contre pas de Coop en ligne, ce qui est, aujourd’hui, un choix très étrange.

Malgré ses choix et directions, discutable, prises par les développeurs, Battletoads fait tout de même un retour marqué par son style cartoon assumé et maîtrisé et son gameplay agréable dans l’ensemble. Par contre il reste simple et n’apporte rien de plus dans ses phases de jeux, ce qui rend le soft linéaire et sans réelle atouts pour en faire un titre incontournable.