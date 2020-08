Découvrez le mode co-op de Wasteland 3 dans un tout nouveau trailer

Partager Facebook

Tout juste quelques jours avant la sortie du très attendu Wasteland 3, Deep Silver et inXile Entertainment nous offrent l’occasion de découvrir la folie du mode Co-Op !

Pour la toute première fois dans la série acclamée des Wasteland, le mode co-op de Wasteland 3 offre aux joueurs une toute nouvelle façon d’appréhender le jeu, leur permettant ainsi de doubler la difficulté et de multiplier par deux l’amusement !

En jouant en co-op, votre équipe de rangers est divisée en deux et vous pouvez décider de traverser la carte ensemble, ou bien de vous lancer séparément et de vous rejoindre plus tard. Mais attention, votre décision aura des conséquences. Vous pouvez réellement vous saboter l’un l’autre si vous choisissez de ne pas vous consulter avec votre partenaire.

N’importe qui peut inviter d’autres personnes dans sa partie, ou encore la proposer dans le lobby multijoueur afin de rencontrer de nouveaux coéquipiers ! Vous n’avez pas besoin d’être en ligne ensemble en même temps, vous pouvez progresser seul, puis reprendre à plusieurs plus tard.

Wasteland 3 sortira le 28 août sur PC / PlayStation® 4/ Xbox One / Xbox Game Pass.



A propos de Wasteland 3 :

Wasteland 3 sortira sur Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation® 4, Windows, Mac et Linux. Cette série bien connue des fans et pionnière dans le genre post-apocalyptique invite les joueurs au rôle de Ranger du Désert, des hommes de loi appartenant à un monde post-apocalyptique travaillant pour faire renaitre la civilisation de ses cendres. Echangeant la sécheresse et la poussière du sud-ouest américain contre un Colorado perpétuellement gelé, Wasteland 3 propose un certain nombre de nouveaux lieux, des véhicules personnalisables, des combats repensés et un système de co-op à deux joueurs, pour la première fois dans la série