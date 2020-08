Tom Clancy’s Elite Squad disponible sur mobiles

Partager Facebook

Ubisoft annonce que Tom Clancy’s Elite Squad™ est disponible pour les joueurs du monde entier sur iOS via l’App Store et sur Android via Google Play. Développé par Ubisoft Owlient, Tom Clancy’s Elite Squad est un jeu mobile RPG militaire qui réunit des personnages iconiques de l’univers de Tom Clancy tels que Caveira, Sam Fisher, El Sueño, Montagne, Nomad et plus encore.

Les joueurs vont en effet avoir accès à 70 personnages emblématiques ainsi qu’à d’innombrables armes, équipements et capacités uniques qui leur permettront de former la plus meurtrière des escouades. En tant que commandant, les joueurs doivent mener leur équipe dans d’intenses combats en 5v5 sur des champs de batailles iconiques tels que la Base d’Opérations de Tom Clancy’s The Division® et La Valette, sur l’île de Malte de Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction®.

Tom Clancy’s Elite Squad propose un mode de campagne palpitant qui introduit un tout nouveau scénario Tom Clancy’s où les joueurs devront affronter une nouvelle menace pour sauver le monde. La campagne comprend plusieurs chapitres ainsi qu’une variété de soldats à débloquer et des scènes narratives uniques.

En parallèle du mode campagne, les joueurs peuvent affronter d’autres équipes dans l’arène PvP lors d’intenses batailles ou bien conjuguer leurs efforts et participer à des Guild Wars pour vivre une expérience immersive et compétitive.