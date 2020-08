Black Desert: Une Prestige Edition annoncée

Partager Facebook

Koch Media et Pearl Abyss annoncent aujourd’hui leur partenariat pour la distribution en version physique de leur jeu acclamé par la critique : Black Desert ! Cette édition physique intitulée Black Desert Prestige Edition comprendra une multitude de contenus exclusifs en jeu comme : le set premium de gloire de Shudad, un compagnon supplémentaire inédit et bien plus encore, pour une valeur totale de plus de 100€. Cette Prestige Edition sera disponible sur PlayStation®4 et Xbox One plus tard dans l’année.

Lancé dans plus de 150 pays, traduit dans 12 langues différentes et avec plus de 30 millions de joueurs enregistrés, Black Desert est un MMORPG en monde ouvert avec des graphismes à couper le souffle, des combats intuitifs qui reposent sur un système de compétences, mais également un lore riche. Il propose également les options de personnalisation les plus poussées de tous les jeux présents actuellement sur le marché, permettant ainsi aux joueurs de devenir réellement eux-mêmes grâce à des avatars uniques.

Kevin KIM, CBO chez Pearl Abyss déclare : « Nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat aujourd’hui. Nous étions impressionnés par l’expertise et l’expérience que Koch Media nous propose . Les standards élevés de Koch Media établis pour le travail de toutes leurs équipes à travers le monde, nous encouragent à voir plus grand en atteignant de nouvelles cibles et marchés avec cet accord de distribution ».

« Nous sommes ravis de travailler avec un partenaire aussi incroyable que Pearl Abyss. Toutes nos équipes sont impatientes à l’idée de soutenir ce MMORPG exceptionnel lors de sa sortie en magasin » ajoute Dr. Klemens Kundratitz, PDG de Koch Media GmbH. « L’excellente qualité de l’édition remasterisée, ainsi que des nombreux éloges reçus de la part des joueurs, nous assurent que cette sortie sera importante pour notre entreprise ».

Contenu bonus de la Prestige Edition :