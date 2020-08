Playstation Plus : le line up du mois de septembre

Les vacances touchent à leur fin, et la reprise du boulot et des études se fait sentir. Mais on ne change pas les bonnes habitudes pour autant. Sony vient donc de lever le voile sur les titres qui rejoignent le programme PS + du mois de septembre.

PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds

Sautez sur un champ de bataille sournois sans autre protection que votre matière grise. Soyez plus malin que vos ennemis et ramassez un maximum de butin dans cette redoutable battle royale. Créez le soldat ultime et testez votre courage contre 99 autres joueurs sur plusieurs cartes uniques.

Street Fighter V

De nouveaux adversaires et des combattants emblématiques s’affrontent dans Street Fighter V, le jeu de baston redoutable de Capcom, dernier venu de la légendaire série des Street Fighter ! Affûtez vos compétences avec toute une variété de modes en solo, puis prouvez que vous faites partie des meilleurs combattants du globe lors de matchs en ligne !