Puyo Puyo™ Tetris® 2 Limited Edition : Deux legendes s’unissent pour créer le puzzle ultime

Préparez-vous de nouveau à éclater des puyos et à faire tomber des figures dans Puyo Puyo™ Tetris ® 2, disponible le 8 décembre 2020 sur Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation®4. Le jeu sortira également sur PlayStation®5 et Xbox Series X à la fin de l’année 2020. Les pré-commandes sont d’ores et déjà ouvertes !

Dans Puyo Puyo™ Tetris ® 2, les joueurs pourront prendre part à une toute nouvelle histoire hilarante avec des personnages éclectiques dans le mode Aventure, mais également développer de nouvelles stratégies de jeu en utilisant des cartes d’objets spéciaux dans le mode Combat de Talents.

Améliorez votre stratégie et votre équipe dans ce tout nouveau mode Combat de Talents, grâce à un pack de 8 cartes objets rares, comprenant trois cartes spéciales dédiées aux objets de la série Sonic the Hedgehog, exclusivement disponibles dans la Puyo Puyo™ Tetris ® 2 Limited Edition !

Encore plus de combats légendaires ? YIP-YIP-YIP!

Puyo Puyo™ Tetris ® 2 propose une expérience unique avec un crossover de deux légendes du puzzle game, en mélangeant parfaitement les gameplay complémentaires de Puyo Puyo™, l’un des jeux japonais les plus populaires, avec celui de Tetris ®, la franchise vidéoludique la plus incontournable au monde.

De nouvelles façons de jouer, ainsi que le retour de modes cultes:

Renversez le cours de la bataille en un instant : Le tout nouveau mode Combat de Talents introduit des capacités de personnages dynamiques ainsi que des cartes objets qui peuvent être équipées. Cela permettra de s’adapter à votre façon de jouer et d’améliorer votre équipe, vous permettant ainsi de pouvoir rapidement changer la donne en pleine partie !

Sauvez un monde ou deux, dans une toute nouvelle aventure folle : Voyagez à travers les dimensions, accompagné d’anciens et de nouveaux personnages adorables et excentriques, dans une nouvelle aventure à travers les mondes de Puyo Puyo et Tetris.

Des modes en ligne comme vous n’en avez jamais vus : Les modes en ligne ont été améliorés, offrant ainsi aux joueurs un mode Free Play jusqu’à quatre joueurs, des classements en ligne, et bien plus encore.

Différentes façons de jouer : Plusieurs modes de jeu variés seront disponibles tels que les modes : Versus, Fusion, Swap, Party et Big Bang. Pour ceux qui souhaitent entrer dans la compétition, préparez-vous pour les modes Tournament et Lessons ! Plus de détails seront dévoilés ultérieurement.

Et même plus encore : Des DLC seront annoncés prochainement.

Xbox Series X Smart Delivery & la mise à niveau PS5 :

Puyo Puyo™ Tetris ® 2 bénéficiera de la fonctionnalité Smart Delivery de la Xbox Series X à sa sortie. De plus, une fonctionnalité similaire sera également disponible au lancement de la PS5, sans coût supplémentaire.