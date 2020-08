Sony présente sa nouvelle gamme de systèmes audio High Power pour un divertissement ultime

Partager Facebook

Grâce à l’introduction de ses trois nouveaux modèles MHC-V83D, MHC-V73D et MHC-V13, Sony vient aujourd’hui enrichir sa gamme de systèmes audio à forte puissance et offre un son et des lumières omnidirectionnels, la portabilité et le meilleur du divertissement.

Un son à la puissance supérieure

La nouvelle gamme de systèmes audio High Power présente de nouveaux atouts avec des Tweeters et des Medium à pavillon hautes performances. La nouvelle gamme développe non seulement l’amplitude du son mais aussi la plage de fréquence pour couvrir de plus grands espaces.

Son festif omnidirectionnel sur les modèles V83D et V73D

La piste de danse s’anime d’une musique festive grâce au nouveau son omnidirectionnel des systèmes V83D et V73D. Ces derniers sont équipés de quatre haut-parleurs d’aigus à l’avant et à l’arrière pour élever la scène. Le haut-parleur de médiums diffuse le son par l’avant et l’arrière de l’enceinte et offre ainsi plus de portée et de clarté aux fréquences moyennes : le son devient puissant et vibrant et les voix sont claires et directes.

Fruit de la combinaison des tweeters avant et arrière, du haut-parleur de médiums, d’un woofer et du JET BASS BOOSTER, le son festif omnidirectionnel permet d’étendre la scène sonore et de ravir les invités partout où ils se trouvent grâce à un son de qualité, appuyé par des basses puissantes mais aussi d’une grande clarté.

Le V13 est équipé de deux tweeters avant capables de faire vibrer tous les espaces grâce à un son démultiplié. Cette nouvelle architecture augmente la rigidité du châssis et permet aux enceintes de diffuser des basses plus puissantes et d’une clarté supérieure.

Une nuit qui brille de mille feux

Lumières festives omnidirectionnelles sur les modèles V83D et V73D

Les V83D et V73D sont équipés des toutes nouvelles lumières omnidirectionnelles capables de créer une atmosphère inoubliable, pour des soirées illuminées du sol au plafond. Les unités font déferler des vagues de bleu profond, de bleu ciel et de vert striées de bandes multicolores pour immerger les utilisateurs dans l’ambiance d’une fête mémorable. De plus, le mouvement dynamique des lumières donne l’occasion de créer des soirées dignes d’une boîte de nuit.

Lumières de l’enceinte

En outre, les basses et médiums des V83D et V73D sont accompagnés de lumières d’un bleu profond et les graves du V13 déclenchent un éclairage multicolore faisant de ces systèmes l’instrument festif parfait.

Mode Ambient light

Un nouveau mode « Ambient light » présent sur toute la nouvelle gamme permet une transition plus harmonieuse que jamais d’un mode « fête » à une atmosphère plus discrète. Ce nouveau réglage permet ainsi d’opter facilement pour un instant de détente avec des lumières plus lentes et relaxantes.

Pour des soirées au superlatif

Karaoké et entrée micro

À l’écoute de l’engouement pour le karaoké à domicile, la nouvelle gamme se dote de deux entrées micro pour libérer la pop star qui sommeille en vous . De son côté, la fonction « Microphone Echo » mixe les voix et la musique de fond pour donner l’impression de chanter dans une salle de concert. Une fois le karaoké terminé, les micros et câbles peuvent être rangés dans le compartiment prévu à cet effet en toute facilité et sécurité grâce aux supports de microphone intégrés.

Entrée guitare

Envie d’une touche rock and roll ? La connexion d’une guitare est possible sur l’une des entrées pour utiliser le système comme amplificateur de guitare et profiter de trois modes pour organiser une jam session de folie : Clean (Simple) pour un son limpide, Overdrive (Saturé) pour le son typiquement distordu de la guitare et Bass (Basse) pour votre guitare basse.

Contrôle de la paume de la main

Le contrôle est total depuis la piste de danse grâce à l’application Fiestable qui permet de piloter la musique, l’éclairage et d’autres fonctions grâce à un smartphone ou la voix.

Party Playlist via Fiestable

Grâce à la fonction Party Playlist , la nouvelle gamme d’enceintes permet aux invités d’ajouter leurs morceaux préférés à la liste de lecture. Ils peuvent ainsi ajouter leur musique stockée sur leur smartphone via le réseau Wi-Fi et l’application Fiestable pour que la soirée ne s’arrête jamais.

Classement karaoké via Fiestable

Karaoke Ranking débarque pour les super stars de la chanson. Entre amis ou en famille, place à la compétition : le top 10 pourra inscrire son nom et le titre de sa chanson au tableau d’honneur.

Mode TAIKO sur les modèles V83D et V73D

Le dernier mode de jeu Taiko des V83D et V73D permet d’ajouter ses propres percussions à tous les morceaux en « battant » le panneau supérieur des enceintes au rythme de la musique. Amusement garanti dans toutes les soirées !

Enceinte renforcée pour que la fête dure

Compact, le système V13 a doté ses deux angles avant d’une protection contre les chocs et les coups pour faciliter son transport. Quant aux modèles V83D et V73D, leur conception robuste à 360° intègre une coque extérieure en plastique dur qui protège tous les côtés et quatre protections des angles. Le transport des enceintes est d’une simplicité remarquable : il suffit de se saisir de la poignée, d’incliner l’enceinte vers l’arrière et de la déplacer jusqu’à la piste de danse grâce à des roulettes robustes.

Des possibilités de divertissement infinies

Il est possible de connecter les V83D et V73D à un téléviseur pour découvrir ses films ou rencontres sportives sous un jour totalement nouveau et passionnant. La sortie HDMI (ARC) permet en effet de connecter facilement le système à un téléviseur et de regarder la télévision et des DVD sur son écran tout en profitant d’un son hyperpuissant tout droit sorti de l’enceinte.

Les possibilités d’écoute sont également multipliées grâce à la compatibilité DAB+ permettant de profiter des avantages de la radio numérique avec un large choix de stations de radio et un son clair sans grésillement.

MHC-V43D

Sony lancera un autre modèle en Europe au printemps prochain : le MHC-V43D. Comme pour les autres unités de la gamme, le tweeter et les haut-parleurs de médiums très efficaces du V43D distribuent le son plus haut et plus loin dans la pièce, garantissant à tous les invités un son riche et clair. En outre, le V43D offre un éclairage brillant qui se synchronise avec le rythme de la musique, le contrôle des gestes, toutes les nouvelles fonctions de fête amusantes et interactives, et un design robuste

Prix et disponibilités

Le MHC-V83D sera proposé au prix CHF 849 à partir d’octobre 2020.

Le MHC-V73D sera proposé au prix CHF 729 à partir d’octobre 2020.

Le MHC-V13 sera proposé au prix CHF 339 à partir de septembre 2020.

Le MHC-V73D sera disponible le printemps prochain.