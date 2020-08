Le jeu d’aventure fantaisiste Giraffe and Annika est désormais disponible

Partager Facebook

NIS America est fier d’annoncer aujourd’hui la sortie de Giraffe and Annika sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™. Plongez dans l’aventure magique et musicale d’Annika dans une édition physique limitée, intitulée la « Musical Mayhem Edition ».

Contenu de la « Musical Mayhem Edition » :

Le jeu Giraffe and Annika sur Nintendo Switch™ ou PlayStation®4

sur Nintendo Switch™ ou PlayStation®4 Une boîte collector

La bande-son « Songs of Spica » sur CD

Un set d’écussons « Familiar Faces »

Un Artbook « Annika’s Adventure Log »

A propos de Giraffe and Annika:

Une aventure magique et remplie de mystère vous attend ! Une jeune fille nommée Annika se réveille soudainement sur une mystérieuse île nommée « Spica Island » à la suite d’un étrange rêve. N’ayant aucun souvenir expliquant sa présence sur l’île, Annika décide d’explorer les lieux et rencontre alors un garçon appelé Giraffe qui semble la connaître et lui demande de trouver trois fragments d’étoile dispersés à travers l’île qui permettront à Annika de retrouver ses souvenirs perdus. Dévoilez les mystères de « Spica Island » et embarquez dans une aventure magique et en musique avec un duo de héros hors du commun !



Caractéristiques du jeu :

Une aventure magique : Plongez dans le monde captivant et enchanté de Spica et regardez le récit de cette grande aventure au travers des scènes cinématiques de style bande-dessinée !

Plongez dans le monde captivant et enchanté de Spica et regardez le récit de cette grande aventure au travers des scènes cinématiques de style bande-dessinée ! Bataille musicale : Combattez de nombreux boss et suivez le tempo avec la musique au cœur de vos affrontements grâce à un système de combat rythmé par la bande-son entraînante du jeu.

Combattez de nombreux boss et suivez le tempo avec la musique au cœur de vos affrontements grâce à un système de combat rythmé par la bande-son entraînante du jeu. Devenez un chercheur de secrets : Explorez d’uniques donjons, amassez de nombreux objets attrayants et dévoilez les mystères de l’île.

Informations :