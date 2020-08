Le monde est votre terrain de jeu dans le tout nouveau mode de création de circuit de Dirt 5

Partager Facebook

Codemasters® donne aujourd’hui aux joueurs les outils pour Créer, Partager et Découvrir avec le tout nouveau mode Playgrounds de DIRT 5™, disponible sur PlayStation®4, Xbox One et PC via Steam, le 16 octobre 2020. Les versions PlayStation®5 et Xbox Series X sortiront plus tard dans l’année.

Le mode Playgrounds donne aux joueurs la possibilité d’imaginer, de créer, de modifier et de faire la course sur des circuits personnalisés, mais également de les partager instantanément avec le monde entier. Grâce à un large éventail d’objets, tels que des ralentisseurs, des rampes, des tremplins, des loopings, des tunnels et des cercles de feu, les joueurs ont une infinité de possibilités pour laisser libre court à leur imagination. Avec pour toile vierge le stade de Cape Town en Afrique du Sud ou encore le grand espace du désert de l’Arizona, les joueurs ont accès à trois sous-modes de jeu différents :

Gate Crasher : Atteignez les différents checkpoints à toute vitesse. Bien que cela puisse paraitre simple, la difficulté s’accentue après avoir ajouté des loopings et bien d’autres obstacles.

Gymkhana :Créez une zone de jeu parsemée de structures et d’objets, où vitesse et dextérité sont nécessaires pour venir à bout de cette épreuve. Les joueurs sont récompensés pour leur vitesse et leur style.

Smash Attack :Le cache-cache ultime pour les quatre roues. Positionnez stratégiquement des objets à détruire et définissez un score à atteindre. Les joueurs doivent à tout prix collecter tous les objets le plus rapidement possible.

Une fois satisfait par le design de votre circuit, choisissez un véhicule, terminez l’événement, créez une miniature pour l’illustrer, via le mode photo du jeu, puis publiez-le. Les joueurs à travers le monde auront alors la possibilité de télécharger votre Playground et d’afficher leurs scores dans le classement. La seule limite dans la créativité des joueurs est leur propre imagination.

Pour ceux qui souhaitent entrer directement dans le vif de l’action, le menu Discover est fait pour eux. Il contient les Playgrounds recommandés par le studio. De plus, deux fonctionnalités peuvent éclairer les joueurs dans leur choix : Top qui leur permet d’avoir facilement accès aux circuits les mieux notés par la communauté, alors que Lucky Dip propose une variété de Playgrounds parmi les trois modes de jeu cités précédemment.

« Playgrounds est quelque chose que nous souhaitions partager depuis quelques temps déjà. C’est unique dans la franchise DIRT et cela offre une quantité inépuisable de possibilités. Nous sommes impatients de voir les joueurs laisser exprimer leur créativité » déclare Robert Karp, Directeur de développement sur DIRT 5 chez Codemasters.« Nous avons encore pas mal de contenu à dévoiler sur DIRT 5, donc restez attentif aux prochaines annonces, notamment le teaser à la fin du trailer Playgrounds ».

Les personnes qui se procureront DIRT 5 Amplified Edition, auront un accès anticipé de trois jours et du contenu exclusif. Le jeu bénéficiera également de la fonctionnalité Xbox Smart Delivery et d’une mise à niveau gratuite similaire pour PlayStation®5.