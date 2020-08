Wasteland 3 est désormais disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Deep Silver et InXile Entertainment, le studio dirigé par Brian Fargo, le fondateur d’Interplay et co-createur de Wasteland, sont heureux de sortir aujourd’hui le très attendu Wasteland 3 !

Les Rangers sont de retour et il fait plus froid que jamais ! Enfilez vos bottes de neige, formez votre équipe et lancez-vous dans les terres gelées et désolées du Colorado.



“Je suis extrêmement fier de l’équipe de Wasteland 3 ainsi que de la merveilleuse personnalité qu’ils ont su insuffler au jeu. Nous sommes impatients de récolter les retours des joueurs !” déclare Brian Fargo, directeur du studio inXile Entertainment

A propos de Wasteland 3 :

Wasteland 3 sortira sur Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation® 4, Windows, Mac et Linux. Cette série bien connue des fans et pionnière dans le genre post-apocalyptique invite les joueurs au rôle de Ranger du Désert, des hommes de loi appartenant à un monde post-apocalyptique travaillant pour faire renaitre la civilisation de ses cendres. Echangeant la sécheresse et la poussière du sud-ouest américain contre un Colorado perpétuellement gelé, Wasteland 3 propose un certain nombre de nouveaux lieux, des véhicules personnalisables, des combats repensés et un système de co-op à deux joueurs, pour la première fois dans la série !