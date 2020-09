The Lord of the Rings: Gollum aussi sur consoles actuelles

Daedalic Entertainment studio, en charge du projet, a profité du futur games show pendant la Gamescom de ce week-end pour annoncer l’arrivée The Lord of the Rings: Gollum sur les consoles actuelles.

Pour l’occasion le studio allemand a diffusé une nouvelle vidéo.

Déjà prévu pour une sortie sur PC, PS5 et Xboc series X en 2021, il faudra également compter sur des versions Xbox one, PS4 et Nintendo Switch.