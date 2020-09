Crusader Kings III est désormais disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le Royaume peut se réjouir, Paradox Interactive annonce aujourd’hui la sortie de Crusader Kings III. Les conseillers en herbe peuvent désormais se battre pour des postes d’influence et les plus téméraires devront remettre leur plan à une autre fois.

Crusader Kings III est le dernier opus de cette grande saga stratégique. Guidez une famille royale à travers l’histoire, régissez ses terres, sa culture, sa religion, ses opérations militaires et plus encore, dans ce jeu de gestion d’empire médiéval. Complotez dans l’ombre à l’abri des regards ou faites défiler vos armées fièrement afin d’accroitre votre territoire ! Utilisez la diplomatie et vos liens familiaux en tirant parti de vos relations et de votre influence afin de protéger votre lignée. Si vous n’êtes pas capable d’avoir d’héritier fiable, votre lignée, et donc votre partie prendra fin.

A propos de Crusader Kings III :

Une histoire de seigneur et de lignée : Chaque personnage a sa propre histoire et sa propre personnalité qui se reflètent dans leur portrait et les décisions qu’ils prennent. Les événements et les options du jeu sont largement déterminés par le type de seigneur que vous incarnerez. Vous devrez donc vous entourer des bonnes personnalités pour atteindre vos objectifs.

De vastes terres : Avec une carte allant de l’Europe jusqu’à l’Afrique, en passant par l’Asie et le sous-continent indien, vous pouvez incarner le rôle de noble venant de n’importe quelle culture. Des Vikings de Scandinavie aux tribus d’Afrique, c’est un bac à sable médiéval.

Une réelle vie de noble : Jouissez de tous les avantages de la noblesse. Profitez des épouses de la cour, embauchez des conseillers et levez des armées. Divertissez vos invités, préparez l’héritier parfait pour asseoir votre lignée et envoyez votre progéniture la plus gênante en pension loin de vous. Demandez aux maîtres espions de comploter et de dresser les maisons voisines les unes contre les autres.

Gestion de la lignée : La naissance d’une union royale représente à la fois le futur de votre lignée mais également un moyen de solidifier votre pouvoir. Utilisez-les pour forger des alliances dans des terres reculées et revendiquez des royaumes recherchés. Étendez votre influence à travers les quatre coins de la carte.

Des conflits qui se règlent par l’épée : Lorsque la diplomatie se révèle insuffisante, prenez ce qui vous revient de droit grâce à vos vassaux en usant de la force. Écraser les rebelles et assiéger les châteaux ennemis peut s’avérer un raccourci vers votre succès. Mais gardez tout de même en tête qu’une vraie stratégie requiert de la ruse…

Complotez en secret : Parfois un simple stratagème ou encore un peu de subtilité s’avère être la meilleure des solutions. Savoir être menaçant, savoir exploiter un secret, ou savoir séduire une épouse, pourrait vous offrir bon nombre de possibilités…

Les Saints et les Pécheurs : Définissez la religion de votre royaume, que ce soit en imposant la foi ou en adoptant une hérésie pour mieux atteindre vos objectifs. Si tout le reste échoue, débutez votre propre religion.