IRON HARVEST 1920+ : La faction Polania se dévoile

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Deep Silver et KING Art Games présentent aujourd’hui une toute nouvelle vidéo d’Iron Harvest 1920+, dévoilant plus de détails sur son histoire passionnante, notamment sur la République de Polania. Cette faction est un état agricole qui se retrouve en plein milieu du conflit entre la Rusviet et la Saxonie. Les troupes de la République de Polania se rallient à Anna et son ours Wojtek, pour réunir leurs ressources limitées et combattre pour leur liberté !

Premier tournoi d’Iron Harvest 1920+ :

KING Art Games et Deep Silver félicitent WellPlayed_TV de Russie, vainqueur du tout premier tournoi Esport d’Iron Harvest 1920+, qui a eu lieu lors de la Gamescom 2020.

Les deux éditeurs souhaitent continuer à soutenir la scène esportive pour Iron Harvest, notamment avec les prochaines saisons qui arriveront sur le jeu. La première saison accueillera de nouvelles cartes de PvP, des nouveaux défis, ainsi que des bonus visuels uniques à débloquer dès le lancement du jeu, demain.

Iron Harvest 1920+ sortira également sur PlayStation 4 et Xbox One, en 2021.

À propos d’Iron Harvest :

À l’aube du XXème siècle, peu après la fin de la Grande Guerre, le monde est rempli de mystères et de secrets, d’opportunités et de défis. Entre traditions, progrès scientifiques et techniques, l’Europe tente de récupérer de terribles saignées dues à la guerre. Iron Harvestest un jeu de stratégie en temps réel (STR), situé dans une réalité alternative des années 1920, juste après la fin de la Grande Guerre. Pour créer le meilleur jeu possible, l’équipe a travaillé en coopération étroite avec des fans de STR du monde entier, notamment depuis l’extraordinaire succès de sa campagne de financement participatif.

Iron Harvest 1920+ est disponible aujourd’hui sur Pc via les plate-formes, steam, Epic et GOG, et pour l’occasion voici le trailer de lancement