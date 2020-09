Samsung présente sa toute nouvelle génération de produits connectés intelligents

Partager Facebook

Samsung a présenté aujourd’hui les toutes nouvelles avancées de ses appareils mobiles, objets connectés, TV, audio et électroménagers dans le cadre de l’expérience virtuelle

« Life Unstoppable ». La gamme 2020 va définitivement conforter nos modes de vie connectés d’aujourd’hui.





Le monde virtuel « Life Unstoppable », qui célèbre une nouvelle ère d’innovations, illustre à quel point Samsung repousse toujours plus loin les frontières de ce que la technologie peut faire. Ce monde virtuel immersif très original mettait en scène les innovations de Samsung centrées sur l’humain dans une nouvelle expérience gamifiée.



Cette année, les consommateurs ont intégré plus que jamais la technologie à leur quotidien pour rester connectés avec le monde extérieur. La technologie Samsung déjoue les limites et fait converger les dimensions vie, travail et divertissement dans des produits qui s’interconnectent harmonieusement, pour l’expérience la plus intelligente qui soit.



Life Unstoppable – Samsung a révélé ses tout derniers produits révolutionnaires et audacieux, dont:

son nouveau produit lifestyle, The Premiere , un projecteur intelligent grâce auquel le home entertainment atteint un niveau inégalé – en première mondiale

, un projecteur intelligent grâce auquel le home entertainment atteint un niveau inégalé – en première mondiale l’ Odyssey G5 puisque les moniteurs Samsung restent aux avant-postes de l’expérience du gaming

puisque les moniteurs Samsung restent aux avant-postes de l’expérience du gaming de tout nouveaux produits qui viennent étoffer la gamme Galaxy: Tab A7 , Galaxy Fit2 et Galaxy Z Fold2 5G

, et le Wireless Charging Trio pour suivre le rythme

pour suivre le rythme le réfrigérateur classique RB7300T avec technologie SpaceMax™ et la gamme personnalisable de réfrigérateurs Bespoke , qui arrivent sur le marché européen

avec technologie SpaceMax™ et la gamme personnalisable de réfrigérateurs , qui arrivent sur le marché européen le lave-linge WW9800T et le sèche-linge DV8000T, tous deux dotés de solutions d’apprentissage intelligentes et qui communiquent entre eux

« Cette année, nous avons entretenu des liens plus étroits que jamais avec la technologie. Une telle accélération était totalement inattendue », a déclaré Dario Casari, Country Manager de Samsung Suisse. « Chez Samsung, si nous adhérons à ces changements, nous voulons aussi garder une longueur d’avance et innovons aujourd’hui pour demain. Nous poursuivons assidument notre mission, avec la création de technologies audacieuses et révolutionnaires. Quel meilleur moyen de présenter notre gamme 2020 qu’à travers cette expérience virtuelle inédite ? »



Pour une expérience de l’entertainment inégalée, en intérieur et en extérieur

Aujourd’hui, nous passons davantage de temps à la maison. La télévision est plus que jamais un élément qui nous rassemble.



Samsung a présenté son nouveau projecteur intelligent, The Premiere, qui promet à chacun une grande expérience filmique dans le confort de ses quatre murs. Compact, il est proposé en format 120 et 130 pouces et nécessite juste une paroi. The Premiere LSP9T est le premier projecteur au monde certifié HDR10+ ses couleurs et son contraste révolutionnaires ajoutent de la profondeur, pour des images plus détaillées lors des transitions des scènes lumineuses à sombres. D’un design minimaliste qui s’adapte à tout environnement, The Premiere LSP9T, au son surround Acoustic Beam, intègre un puissant woofer et un triple laser à la pointe de la technologie qui affiche les images en qualité 4K.

The Premiere sera disponible dans le commerce suisse à partir du 02 novembre 2020.

Modèle : LSP7T für CHF 3’999.- (prix de vente conseillé)

Modèle : LSP9T für CHF 6’999.- (prix de vente conseillé)

Les frontières entre intérieur et extérieur tendent à s’estomper, l’intégration des deux environnements étant de plus en plus plébiscitée. Samsung fait ses premiers pas dans la technologie du divertissement en plein air. The Terrace est le premier écran de la marque conçu pour une utilisation en extérieur. The Terrace et The Terrace Soundbar sont dotés d’une protection IP55 et résistent aux conditions extérieures comme l’humidité, la poussière et les insectes. Grâce à la technologie Adaptive Sound, The Terrace Soundbar analyse le type d’émission pour ajuster le son à la scène affichée. C’est le compagnon parfait qui parachève l’expérience du divertissement. La technologie antireflet qui équipe The Terrace élimine l’éblouissement. Cet écran d’une luminosité de 2000 nits en moyenne et de qualité d’image QLED 4K restituera une image parfaite où qu’il soit installé.



The Terrace sera disponible dans le commerce suisse à partir du 02 septembre 2020 en modèles de 55, 65 et de 75 pouces.

Modèle : GQ55LST7TAUXZG au prix de CHF 3’999.- (prix de vente conseillé)

Modèle : GQ65LST7TAUXZG au prix de CHF 4’999.- (prix de vente conseillé)

Modèle : GQ75LST7TAUXZG au prix de CHF 6’999.- (prix de vente conseillé)



Plus d’informations sur The Terrace sur : https://www.samsung.com/ch_fr/tvs/the-terrace-lst7t/GQ75LST7TAUXZG/

The Terrace Soundbar sera disponible dans le commerce suisse à partir de la mi-septembre 2020 au prix de CHF 999.- (prix de vente conseillé).

Plus d’informations sur The Terrace Soundbars sur : https://www.samsung.com/ch_fr/audio-video/the-terrace-soundbar-hw-lst70t/

Toute la gamme de téléviseurs Samsung est conçue dans un esprit d’innovation, avec un design disruptif et audacieux. Chacun trouvera la télévision qui lui convient, y compris le premier modèle au monde spécialement adapté aux téléphones portables, The Sero. Optimisé pour l’affichage de contenu sur grand écran après une simple tape sur le téléphone, The Sero reproduit instantanément l’image du téléphone en qualité QLED.



Plus d’informations sur The Sero : https://www.samsung.com/ch_fr/tvs/the-sero-ls05t/



L’envie de télévisions et de contenus soignés n’ayant jamais été aussi forte, les investissements dans de meilleurs appareils plus grands (8K par exemple) se poursuivent. La technologie 8K démarque Samsung. Produit phare, le Q950TS est une télévision révolutionnaire extrêmement fine (15 mm d’épaisseur), avec un ratio d’affichage de 99%. Samsung a également sorti de nouvelles barres de son. Avec la fonction Q-Symphony et Dolby Atmos, les HW-Q950T et HW-Q900T se connectent à n’importe quelle télévision QLED pour une expérience du divertissement optimale.



Plus d’informations sur le Q950 8K : https://www.samsung.com/ch/tvs/qled-q950t/QE85Q950TSTXZU/



Les deux modèles de la barre de son, Q950T et Q900T, sont désormais disponibles dans le commerce suisse.



Modèle: Q900T au prix de CHF 1’299.- (prix de vente conseillé)

Modèle: Q950T au prix de CHF 1’599.- (prix de vente conseillé)



Une expérience du gaming immersive qui vous transporte au cœur de l’action

L’industrie du jeu continue d’évoluer. Plus que de simples jeux de tir à la première personne ou de jeux de rôle d’aventure, les jeux sont devenus un espace de rencontre et de partage de nouvelles expériences. Cette année, des plateformes de gaming ont accueilli des présentations de collections de mode, des plateaux de festivals et même l’expérience « Life Unstoppable » de Samsung.



Samsung fournit la meilleure expérience possible du gaming, que l’on soit chez soi, avec les télévisions QLED et les écrans Odyssey, ou ailleurs, avec la série Galaxy, comme le nouveau Note20. Les nouveaux moniteurs vedettes Odyssey, le G9 et le G7, affichent un écran incurvé inédit de 1000 millimètres, un temps de réponse d’une milliseconde et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, de quoi immerger les consommateurs au cœur du jeu. Les écrans HDR10+ QLED donnent vie aux décors des jeux dans une qualité proche de la réalité, avec une luminosité et un contraste optimisé. Le tout nouveau moniteur Odyssey G5, déjà en vente dans certains pays, rejoint les modèles phares Odyssey existants. Le G5 est doté de toutes les technologies attendues de la part d’un écran de jeu Samsung, en plus de la technologie Flicker-Free qui réduit la fatigue oculaire et permet aux gamers d’être performants plus longtemps.



À compter du mois prochain, Samsung réunira à nouveau les gamers lors de la Samsung Odyssey League. Plus d’informations : https://www.samsung.com/ch_fr/odysseyleague/



Plus d’informations sur le moniteur Odyssey G5 : https://www.samsung.com/ch_fr/monitors/curved-gaming-odyssey-g5/LC32G55TQWUXEN/



Modèle LC27G55TQWUXEN : disponible fin octobre au prix de 329.- CHF

(prix de vente conseillé)

Modèle LC32G55TQWUXEN : disponible fin septembre au prix de 379.- CHF

(prix de vente conseillé)

Modèle LC34G55TWWUXEN : disponible fin novembre aux prix de 549.- CHF

(prix de vente conseillé)

Plus d’informations sur le moniteur Odyssey G7 : https://www.samsung.com/ch/monitors/curved-gaming-odyssey-g7/LC32G75TQSUXEN/



Plus d’informations sur le moniteur Odyssey G9 : https://www.samsung.com/ch/monitors/curved-gaming-odyssey-g9/



Des innovations mobiles qui s’appuient sur la tradition technologique intelligente et audacieuse de Samsung

Cette année, les consommateurs ont plus que jamais compté sur la technologie mobile. Les expériences connectées sont au cœur de Samsung. Le Galaxy Ecosystem de la marque aide à tirer le meilleur parti de chaque instant.



Obligé de travailler, vivre et se divertir en un seul et même endroit, le public est devenu demandeur d’appareils de divertissement compacts. La toute dernière tablette Samsung, la GalaxyTab A7, répond à ce besoin. Son écran de 10,4 pouces aux contours symétriques en finition métallique premium affiche une ligne fine et équilibrée. Avec son ratio d’affichage de 80%, ses haut-parleurs Quad Dolby Atmos et sa batterie longue durée, la Tab A7 offre l’expérience ultime en matière de divertissement image et son nomade. Elle est également parfaite pour les enfants, avec une toute nouvelle appli Samsung Kids au contenu ludo-éducatif varié.



La Galaxy Tab A7 sera disponible le 24 septembre 2020 dans le commerce suisse.

Modèle Couleur Prix Tab A7 Wifi (32GB) Silver CHF 229.- (prix de vente conseillé) Tab A7 Wifi (32GB) Gold CHF 229.- (prix de vente conseillé) Tab A7 Wifi (32GB) Gray CHF 229.- (prix de vente conseillé) Tab A7 LTE (32GB) Silver CHF 289.- (prix de vente conseillé) Tab A7 LTE (32GB) Gold CHF 289.- (prix de vente conseillé) Tab A7 LTE (32GB) Gray CHF 289.- (prix de vente conseillé)



Cette année, les appartements se sont transformés en salles de gym et la demande en accessoires portables de suivi de condition physique a augmenté, le public cherchant des solutions pour garder la forme. Pour répondre à cette demande croissante, Samsung a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’un nouveau bracelet connecté, le Galaxy Fit2. Ultraléger, doté d’une batterie longue durée et de fonctions de suivi avancées, le Galaxy Fit2 est le partenaire de fitness idéal.



Il détecte et enregistre automatiquement jusqu’à cinq types d’activité et fournit des informations telles que le nombre de calories brûlées, la fréquence cardiaque, la distance parcourue, etc. Il surveille également votre sommeil, l’analyse quotidiennement et calcule un score de repos en son genre. Le rainurage peut limiter la transpiration et l’écran en verre en 3D peut s’habiller de plus de 70 façades, pour s’adapter au style de chacun. De plus, il tient pendant jusqu’à 15 jours sans recharge.



Le Galaxy Fit2 sera disponible le 02 octobre 2020 au prix de CHF 49.- (prix de vente conseillé) dans les coloris rouge et noir dans le commerce suisse.



L’année dernière, Samsung a bousculé l’industrie en lançant un smartphone pliable révolutionnaire. Samsung poursuit dans cette direction, celle des appareils pliables innovants, et annonce la nouvelle génération de sa gamme pliable appelée Galaxy Z – le Galaxy Z Fold2 5G.



Le Galaxy Z Fold2 5G (265GB) sera disponible le 18 septembre 2020 dans les coloris Mystic Bronze et Mystic Black au prix de CHF 1’999.- (prix de vente conseillé) dans le commerce suisse.



Plus d’informations sur le Galaxy Z Fold2 5G :

https://www.samsung.com/ch_fr/smartphones/galaxy-z-fold2/



La technologie étant de plus en plus sollicitée, Samsung a travaillé sur un nouveau chargeur capable de recharger plus d’appareils simultanément. Le Wireless Charger Trio est une toute nouvelle solution sans fil conçue pour recharger plusieurs appareils compatibles en même temps, pour plus de commodité au quotidien.



Le Wireless Charger Trio sera disponible en octobre 2020 dans les coloris noir et blanc au prix de CHF 119.90 (prix de vente conseillé) dans le commerce suisse.



Des appareils électroménagers écoresponsables qui s’adaptent aux modes de vie

Réduire le gaspillage alimentaire dans les foyers est devenu une préoccupation majeure. De nos jours, les consommateurs ont tendance à se rendre moins souvent au supermarché, mais à remplir alors davantage leur chariot. Samsung a donc mis au point des réfrigérateurs plus spacieux qui conservent les aliments frais plus longtemps. Le Réfrigérateur RB7300T offre une capacité de rangement révolutionnaire grâce à la technologie Samsung unique SpaceMax™ qui autorise jusqu’à 385 litres de stockage et trois hauteurs au choix, pour stocker davantage de provisions. Ses performances énergétiques le rendent très compétitif eu égard au développement durable. Ciblant les économies, le compresseur à inverseur numérique adapte automatiquement sa vitesse au contenu du réfrigérateur, et peut réduire la consommation d’électricité.



Une nouvelle ère commence également dans le domaine de l’entretien du linge, avec des appareils intelligents et économes en énergie. L’AI Washing Machine est dotée d’un bandeau de commande IA intuitif qui apprend automatiquement les réglages et cycles préférés. La technologie Samsung ecobubble™ maximise l’efficacité des produits lessiviels en les mêlant à de l’air et à de l’eau pour obtenir des bulles. La nouvelle gamme qui intègre l’emblématique technologie QuickDrive™ peut réduire le temps de lavage de moitié et la consommation électrique de 20%.



Lorsque l’AI Washing Machine est associée au l’AI Tumble Dryer de Samsung, l’entretien du linge devient une expérience sur mesure de bout en bout. Les deux appareils communiquent par l’Auto Cycle Link pour régler automatiquement le bon programme de séchage en fonction de la charge lavée. Le nouveau sèche-linge est équipé de la technologie Heat Pump classée A+++ en matière de consommation d’énergie.



Les premiers modèles seront lancés dans le commerce suisses en octobre 2020.



L’expérience « Life Unstoppable »

Le monde virtuel « Life Unstoppable » a été bâti sur la plateforme de gaming Unreal d’Epic Games, dans le cadre d’une expérience inédite. Tout l’écosystème Samsung a pris vie au cours d’une expérience immersive qui a transporté les invités dans une Samsung Home virtuelle. La plateforme permettait d’interagir avec plus de 25 produits des secteurs appareils mobiles, objets connectés, TV, audio et électroménagers.