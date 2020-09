Playstation Now : les nouveautés du mois de septembre

Partager Facebook

Resident Evil 7

Une expérience Resident Evil comme vous n’en avez encore jamais connu… Avec cet opus, la série adopte une approche ambitieuse qui vous plongera au cœur d’un cauchemar bourré d’adrénaline.

Resident Evil 7: Biohazard sera disponible jusqu’au 30 novembre 2020.

Final Fantasy XV

Rejoignez le Prince Noctis et ses plus proches amis dans une lutte acharnée pour reconquérir le trône. Vous parcourrez un monde fantastique fourmillant de créatures exotiques, de monstres féroces et de trésors perdus.

Final Fantasy XV sera disponible jusqu’au 1er mars 2021.

WWE 2K19

Choisissez d’incarner ou d’affronter les Superstars et les Légendes de la WWE et de NXT avec l’un des castings les plus prestigieux de la franchise. Vous disputerez des matchs variés, profiterez de possibilités de création poussées, retrouverez les modes préférés des fans et bien plus encore.

Observation

Ce thriller de science-fiction à l’ambiance cinématographique est raconté par l’intelligence artificielle d’une station spatiale. Incarnez S.A.M., un système d’IA qui équipe la station spatiale « Observation » mise en orbite basse en 2026, et prenez le contrôle de ses systèmes de commandes. Un événement mystérieux a causé la perte de puissance de la station, forçant S.A.M. à redémarrer.