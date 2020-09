Secret Files 3 est disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Secret Files 3 est le sixième jeu de cette série d’aventure signée Animation Arts à sortir sur Nintendo Switch™ via le Nintendo eShop.

La fougueuse Nina attend avec impatience son mariage avec son fiancé Max Gruber quand le SWAT surgit soudainement dans leur appartement et la kidnappe. Les autorités n’ont aucune connaissance de cette opération, alors qui en est responsable ?

Tandis qu’elle recherche Max, Nina continue de croiser le nombre Pi sur sa route. Elle découvre un ancien secret qui la mènera sur les traces d’Archimède à Leonard De Vinci, pour finir au CERN en Suisse. Nina retrouvera-t-elle Max là-bas ? Les joueurs devront résoudre de nombreuses énigmes afin d’avancer dans cette histoire criminelle. Avec quatre fins possibles, il vous incombera de faire en sorte que Max et Nina vivent heureux jusqu’à la fin des temps, ou pas…

A propos de Secret Files 3 :

Secret Files 3, ce jeu d’aventure en Point & Click signé Animation Arts propose une intrigue passionnante et une grande variété de lieux. Ce nouvel opus suit la tradition de ses prédécesseurs Secret Files: Tunguska et Secret Files 2, combinant une histoire prenante avec un gameplay divertissant et des énigmes de logique. Ce troisième volet est soutenu par une équipe d’auteurs expérimentés des films NEOS, qui ont déjà travaillé sur des productions télévisuelles et cinématographiques et sont maintenant en charge du développement de l’intrigue et des personnages. Le Bavarois FilmFernsehFonds a parrainé cette coopération dans le cadre de son programme de soutien aux jeux