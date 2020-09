Xbox Game Pass : arrivées et départs pour le mois de septembre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Crusader Kings III (PC) ID@Xbox – Disponible

Crusader Kings III est la dernière version du célèbre RPG stratégique mêlant conquêtes médiévales et intrigues royales.

The Jackbox Party Pack 4 (Console) ID@Xbox – Disponible

Le quatrième addenda, et le plus important à cette série de jeux de société légendaires comprend la suite hilarante de la série Fibbage (Fibbage 3) et son nouveau mode de jeu, Fibbage: Enough About You.

Resident Evil 7 Biohazard (Console & PC) – Disponible

Le danger et l’isolement menacent derrière les murs vétustes d’une ferme abandonnée. Resident Evil 7 Biohazard marque le renouveau du jeu de survie et propose une perspective inédite avec sa vue à la première personne.

Tell Me Why : Chapitre 2 (Console & PC) – Disponible

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass ! Les jumeaux Ronan continuent à découvrir les secrets de Mary-Ann, mais aussi que certaines personnes la connaissant préféreraient que ceux-ci restent enfouis.

Touhou Luna Nights (Console & PC) ID@Xbox – Disponible

La série Touhou Project rencontre le Metroidvania dans ce titre exceptionnel. Sakuya Izayoi explore un monde semblable à celui de Gensokyo, mais elle n’a plus accès à ses pouvoirs. Elle doit les débloquer progressivement et se battre contre d’autres personnages de l’univers Touhou Project pour découvrir la vérité que cache ce monde étrange dans lequel elle s’est retrouvée.

World War Z (PC) – Disponible

L’humanité est sur le point de s’éteindre. De New-York à Moscou, en passant par Jérusalem, l’apocalypse zombie continue de s’étendre.

Star Renegades (PC) ID@Xbox – 8 septembre

Star Renegades est un RPG stratégique qui vous pousse à être plus malin que l’intelligence artificielle, à lier des amitiés et à renverser des empires galactiques vieux de plusieurs générations.

Disgaea 4 Complete+ (PC) – 10 septembre

La version ultime de Disgaea arrive dans le Xbox Game Pass pour PC ! Un déluge d’action infernale au rythme effréné et une horde de fonctionnalités spéciales vous attendent dans cette aventure centrée autour d’une révolution enflammée.

Hotshot Racing (Console) ID@Xbox – 10 septembre

Hotshot Racing est un jeu de course arcade ultra-rapide qui mélange gestion des dérapages, graphismes rétro et sensation de vitesse pour une expérience de conduite intense.

Tell Me Why : Chapitre 3 (Console & PC) – 10 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass ! Chercher l’identité de leur père a bouleversé la vie des jumeaux.

Destiny 2 : Bastion des Ombres & Renégats (Console) – Bientôt disponible

Plongez dans le monde de Destiny 2 pour découvrir un FPS nerveux rempli de capacités spéciales éblouissantes.

Age of Empires III: Definitive Edition (PC) –Pré-installez le jeu dès maintenant

Un titre des Xbox Game Studios, disponible dans le Xbox Game Pass dès sa sortie ! Avec Age of Empires III: Definitive Edition, redécouvrez l’une des séries de jeux de stratégie en temps réel les plus célèbres de tous les temps dans sa forme définitive.

Drake Hollow (Console) ID@Xbox – Disponible

Drake Hollow est un jeu d’action et de construction de village qui prend place dans le Hollow, une version délabrée de notre monde.

Et pour les départs :

1er septembre

NBA2K20 (Console)

7 septembre

Red Dead Redemption 2 (Console)

15 septembre

Gonner: Blueberry Edition (Console & PC)

Jump Force (Console)