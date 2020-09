MSI dévoile sa nouvelle gamme de notebooks Business and Productivity

Partager Facebook

MSI, leader mondial du secteur des notebooks haut de gamme, entre aujourd’hui sur le marché avec une nouvelle gamme de modèles professionnels performants visant à répondre aux besoins de productivité et de travail à distance liés à la crise générée par la COVID-19. Cette gamme baptisée Business and Productivity est pensée pour les professionnels et les entreprises et regroupe trois séries distinctes, dont la série Summit qui propose pour la première fois des ordinateurs portables équipés de processeurs Intel® Core™ de 11ème génération.

« Aujourd’hui, nous sommes fiers de présenter notre nouvelle gamme d’ordinateurs portables Business and Productivity dont les fonctionnalités répondent aux besoins d’évolution de nos habitudes de travail », explique Derek Chen, Directeur général des équipes commerciales et marketing de la division notebooks de MSI. Mr Chen était l’animateur de cette toute première conférence MSI virtuelle, dont le slogan était « En route vers le sommet » .

Mr Chen a présenté les séries Summit, Prestige et Modern qui composent cette nouvelle gamme et offrent des performances élevées grâce à l’intégration des derniers processeurs Intel® Core™ de 11ème génération. Avec ces derniers, les trois séries garantissent à l’utilisateur une amélioration notable de sa productivité et de son efficacité au travail.

Le MSI Virtual Summit a également été l’occasion pour le fabricant de dévoiler son nouveau logo. Henri Chen, Directeur de l’équipe design de la division notebooks, nous explique : « Ce nouveau logo a été repensé pour mettre en valeur la réputation que s’est forgée MSI en termes de fiabilité, tout en restant en accord avec la situation actuelle qui a apporté son lot de changements dans la vie quotidienne. Ce logo reprend le même esprit que les nouveaux notebooks MSI : minimalisme mais également puissance. »

Les notebooks Business and Productivity de MSI répondent aux besoins des utilisateurs professionnels et des entreprises

Les nouveaux notebooks Business and Productivity de MSI s’appliquent à répondre à tous les types des besoins des professionnels et des entreprises grâce à des caractéristiques et des fonctionnalités bien pensées. La série Summit apporte mobilité et performances dans un châssis aux dimensions réduites et dont la robustesse a été vérifiée par des tests de niveau militaire. Les performances sont assurées par les derniers processeurs Intel® Core™ de 11ème génération accompagnés des puissantes unités graphiques Intel® iRIS Xe. Pour la protection des données, un module TPM 2.0 est présent et propose une sécurité poussée qui pourra tout à fait répondre aux exigences des entreprises en termes de confidentialité. La série Summit intègre également une technologie d’annulation des bruits environnants gérée par une intelligence artificielle et qui améliorera la qualité des conversations lors des conférences vidéos avec ses collègues. La série B propose une batterie capable d’une autonomie allant jusqu’à 10 heures pour une journée de travail nomade, tandis que la série E arbore un écran tactile multipoint et propose Windows Hello fonctionnant avec la webcam infrarouge avec reconnaissance faciale.

MSI a aussi présenté son Prestige 14 Evo, l’un des premiers notebooks à disposer d’un processeur Intel® Evo™ 11ème génération. Ses performances, sa fonction de sortie de veille instantanée, sa réactivité et son autonomie font de lui un notebook extrêmement efficace et mobile. MSI nous a fait une dernière surprise avec le modèle Summit E13 Flip qui propose un écran tactile rotatif à 360° et qui peut ainsi se transformer en tablette pour offrir de nouvelles manières de travailler.

Les notebooks Business and Productivity seront mis en vente à partir de mi-octobre 2020.