Dirt 5 décale sa date de sortie à novembre

Codemasters® annonce que DIRT 5™ sortira finalement le 6 novembre 2020, sur PlayStation®4, Xbox One et PC. Les versions PlayStation®5 et Xbox Series X sortiront, quant à elles, plus tard dans l’année. Le jeu bénéficiera également de la fonctionnalité Xbox Smart Delivery et d’une mise à niveau gratuite similaire pour PlayStation®5.

« DIRT 5 a été acclamé par la critique, notamment en recevant le prix du meilleur jeu de course lors de la Gamescom 2020 » déclare Frank Sagnier, Directeur Général de Codemasters. « Cette nouvelle date permettra au jeu de profiter au mieux de la sortie de la prochaine génération de consoles, prévue pour cet hiver ».