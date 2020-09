Witch It annonce sa date de sortie

Partager Facebook

Witch It sera disponible sur Steam le 22 octobre 2020.

Le jeu de cache-cache de Daedalic Entertainment s’apprête à quitter l’accès anticipé, fort de 750.000 joueurs

Daedalic Entertainment et Barrel Roll Games annoncent aujourd’hui la date de sortie de Witch It. Ce populaire jeu de cache-cache multijoueur sortira de l’accès anticipé sur Steam le 22 octobre prochain et se dotera pour l’occasion d’une mise-à-jour de contenu conséquente. Plus de 750.000 joueurs ont déjà fait l’acquisition du jeu et ont participé à l’accès anticipé depuis son lancement en mai 2017. Witch It est actuellement soldé sur Steam et le restera jusqu’au 10 septembre.

Witch It est le jeu de cache-cache ultime, où chasseurs et sorcières s’affrontent pour l’emporter. Quinze cartes officielles, auxquelles s’ajoutent d’innombrables créations de la communauté, permettent aux joueurs de se cacher ou de partir en chasse. Les sorcières sont capables d’imiter presque tout les éléments de leur environnement pour tromper les chasseurs et rester en vie. Elles peuvent également changer d’accessoire à volonté et lancer des sorts pour semer la confusion parmi leurs poursuivants. Les chasseurs, quant à eux, doivent traquer les sorcières pour le bien de leur village. Ils sont équipés de nombreux objets et gadgets pour les aider dans leur chasse. Ils peuvent bénéficier de l’aide d’un poulet traqueur, capable de détecter les sorcières, ou encore foncer dans le tas pour causer de lourds dégâts. De nombreuses options de personnalisation encouragent les joueurs à créer un personnage qui leur est propre. Cinq modes de jeu différents permettent de proposer un défi à la hauteur de n’importe quel type de joueur.

Dès le lancement, une mise-à-jour de contenu conséquente ajoutera deux nouvelles cartes de forêts enchantées, de nombreux objets décoratifs pour chasseurs et sorcières, ainsi qu’une série de nouveaux défis. De plus, les deux classes recevront une nouvelle aptitude unique qui leur offrira de nouvelles possibilités. Enfin, de nombreuses corrections de bugs et améliorations viendront étoffer le jeu, comme de nouveaux effets visuels, ou encore de la musique d’ambiance.

Les joueurs peuvent incarner des chasseurs et des sorcières sur quinze cartes différentes. Chaque personnage dispose de son propre style de jeu et d’accessoires.

De nombreuses aptitudes sont disponibles et permettent de se jouer de l’adversaire

Les déplacements sont dynamiques et font usage de la physique du jeu pour permettre de trouver facilement une cachette ou de naviguer aisément sur la carte

D’innombrables options de personnalisation peuvent être débloquées pour les sorcières et les chasseurs, de la plus commune à la plus rare

Chaque joueur dispose d’un niveau d’expérience qui augmente au fur et à mesure qu’il chasse ou qu’il se cache

Les joueurs peuvent s’affronter sur des serveurs publics avec d’autres vétérans ou jouer entre amis sur un serveur privé

Depuis son lancement en accès anticipé, Witch It s’est enrichi de nombreuses fonctionnalités comme le Mode Créatif. Compatible avec le Steam Workshop, ce dernier permet aux joueurs de concevoir de nouvelles cartes, et de bénéficier de diverses améliorations et d’items cosmétiques. Des événements sont régulièrement organisés en jeu et l’équipe de développement améliore régulièrement le titre grâce aux retours des joueurs. En raison de ce contenu additionnel et des nombreuses mises-à-jour effectuées, le prix de Witch It augmentera pour le lancement de sa version 1.0.