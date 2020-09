« Au risque de la vie » de Maryse Wolinski

Partager Facebook

Alors que le procès des attentats de janvier 2015 s’est ouvert mercredi 2 septembre à Paris, Maryse Wolinski, veuve du dessinateur Georges Wolinski, assassiné avec 11 autres personnes lors de l’attentat contre Charlie Hebdo, publie « Au risque de la vie », un titre emprunté à une phrase de la philosophe Simone Weil.

Elle y interpelle le terroriste Chérif Kouachi, l’aîné des frères Kouachi, un personnage qui s’est incrusté en elle au point de l’étouffer. « Qui es-tu pour avoir assassiné mon amoureux ? » lui demande- t-elle, s’adressant à lui à la deuxième personne du singulier. Après avoir retracé son parcours sanglant, elle revient sur le vide, l’angoisse, la douleur de l’absence qui l’habitent depuis ce jour fatal. Elle évoque l’impossible résilience. Elle raconte comment elle continue de voir des kalachnikovs chaque jour surgir devant elle. Elle décrit l’irruption de la maladie. Un des points forts du récit est le moment où elle découvre sur l’image du scanner son poumon droit envahi de liquide pleural. Aussitôt, elle établit un lien avec toutes les larmes de chagrin refoulées depuis « ce foutu 7 janvier ».

Maryse Wolinski

Ce qui intéresse la journaliste et romancière, c’est avant tout l’impact de la violence de l’attentat sur les proches. Sur ceux qui restent ! C’est la vie après ! Elle-même a tenté de convaincre son avocate d’introduire dans sa plaidoirie les conséquences désastreuses de l’attentat sur les plans physiques et psychologiques des familles et des proches des victimes directes. Dans ce court récit, poignant et pudique, elle exprime également sa colère contre ceux qui, quelque temps avant le drame, ont décidé qu’il ne fallait plus surveiller les locaux de Charlie Hebdo. Mais le vécu de Maryse Wolinski est aussi empreint de la nostalgie des instants heureux vécus auprès de l’homme de sa vie. Et de l’espoir de se frayer enfin un chemin vers la paix intérieure !