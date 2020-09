Départ pour l’espace reporté : Spacebase Startopia sortira finalement au printemps 2021

Partager Facebook

L’éditeur de jeux vidéo de stratégie Kalypso Media et le développeur Realmforge Studios, annoncent aujourd’hui que leur prochain jeu de gestion de base spatiale, Spacebase Startopia, sortira finalement au printemps 2021 sur PC (Windows, Mac et Linux), PlayStation 4, Xbox One et Switch.

Cette nouvelle date de sortie permettra aux équipes d’accorder plus de temps au développement et ainsi, pouvoir peaufiner le jeu et proposer aux joueurs une expérience de haute qualité. Une nouvelle date de sortie signifie également que le jeu sortira sur plus de plateformes dès son lancement.

Spacebase Startopia est un jeu de simulation de gestion dans un univers dynamique et très souvent absurde, qui offre aux joueurs le mix parfait entre construction et gestion de bases spatiales, avec des phases de STR d’escarmouches.

En redonnant vie à un vrai classique du genre, le développeur Realmforge Studios trouve le parfait équilibre entre nostalgie et innovation, dans une version repensée de ce jeu de stratégie populaire. Votre mission est de gérer une base spatiale en forme de donut, peuplée d’aliens hauts en couleur, dirigés par un commandant infatigable : vous, humain !

Dans Spacebase Startopia, les joueurs façonneront leur propre petit espace dans l’univers, prêt à devenir une utopie galactique, bien entendu il faut que vos capacités de gestion soient à la hauteur de cette tâche. Avec trois modes de jeu différents et une variété de décisions à prendre concernant la gestion de votre base, sous l’étroite surveillance du VAL, l’I.A sournoise de la station. Prenez garde toutefois aux pirates de l’espace, qui feront de leur mieux pour ruiner vos plans !

Caractéristiques du jeu :