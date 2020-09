Direction New York avec un nouveau trailer de DIRT 5™ !

Codemasters® confirme également que DIRT 5™ sera disponible au lancement de la Xbox Series S/X, le 10 novembre 2020.

Codemasters® emmène aujourd’hui les joueurs sur les eaux gelées de l’East River à New York, dans un nouveau trailer de gameplay pour DIRT 5™.

La compétition fait rage aux alentours de Roosevelt Island dans le mode Ice Breaker. Jusqu’à 12 joueurs peuvent s’affronter dans ce mode, à travers de nombreux parcours et destinations.

« Rien de mieux qu’une soirée d’hiver sur une rivière gelée à New York. Cela demande beaucoup de courage et de compétences pour drifter et glisser sur la glace. Faites toutefois attention, car une erreur peut vous faire descendre à la dernière place », déclare Robert Karp, Directeur du Développement sur DIRT 5™.

« Nous sommes également très heureux de confirmer que DIRT 5™ sera un des jeux disponibles au lancement de la Xbox Series S/X. Nous sommes impatients de vous partager dans les semaines à venir plus d’informations à ce sujet ».

DIRT 5™ sortira le 6 novembre 2020, sur PlayStation®4, Xbox One et PC. Le titre sera également disponible sur Xbox Series S/X dès le 10 novembre 2020. La version PlayStation®5 sortira, quant à elle, plus tard dans l’année.

Les personnes qui se procureront DIRT 5 Amplified Edition, auront un accès anticipé de trois jours et bénéficieront de contenu exclusif. Le jeu bénéficiera également de la fonctionnalité Xbox Smart Delivery et d’une mise à niveau gratuite similaire pour PlayStation®5.