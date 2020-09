Heroes of the Storm : la mise à jour Craft Wars est disponible

Des refontes de héros, de nouveaux modèles et montures, ainsi qu’une nouvelle anomalie du Nexus à découvrir

Blizzard Entertainment annonce la sortie de la mise à jour Craft Wars pour Heroes of the Storm. Comme son nom l’indique, cette mise à jour mélange des éléments de StarCraft et de Warcraft. De nouveaux modèles et montures font ainsi leur apparition, de même qu’une nouvelle anomalie du Nexus, des refontes de héros, et bien plus encore.

De nouveaux modèles et montures : Arthas roi des lames règne en Maître sur tous les mondes. Anduin, à la fois prince dans Warcraft et StarCraft, endosse le rôle d’Empereur du Dominion. Gazleu moissonneur de minerai, résultat de la fusion entre Gazleu et un VCS de StarCraft, débarque juste à temps pour sa refonte.

De nouvelles refontes de héros : D.Va et Gazleu bénéficient d’une mise-à-jour qui fera d’eux des combattants encore plus féroces.

Une nouvelle anomalie de Nexus : la quatrième anomalie du Nexus, Médaillon de gladiateur, confère aux joueurs le pouvoir d’éviter les effets de contrôle des foules et incapacitants grâce à un bref effet Insensible qui se recharge en 5 minutes. Comme pour les anomalies précédentes, cette altération du Nexus n’est disponible que pour une durée limitée.

Pour en savoir plus sur la mise-à-jour Craft Wars, rendez-vous sur le site officiel de Heroes of the Storm.