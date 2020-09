Can’t stop the FUSER! : une douzaine de nouveaux morceaux annoncés

Partager Facebook

Le nouveau jeu musical de NCSOFT et Harmonix accueillera Shania Twain, Rick Astley, Rage Against the Machine, Donna Summer, et bien d’autres artistes, dès son lancement le 10 novembre prochain

NCSOFT et Harmonix Music Systems, éditeur et développeur respectifs de FUSER, annoncent aujourd’hui une douzaine de nouveaux morceaux pour leur prochain jeu musical, dont la sortie est prévue pour le 10 novembre. Une toute nouvelle bande-annonce est également disponible, de même que divers screenshots et artworks.

Douze nouvelles chansons ont été annoncées et seront disponibles dès la sortie de FUSER :

Ava Max – Sweet But Psycho

Bobby Brown – My Prerogative

Donna Summer – Hot Stuff

Eric B. & Rakim – Don’t Sweat The Technique

Grouplove – Tongue Tied

Justin Timberlake – Can’t Stop The Feeling!

Karol G ft. Nicki Minaj – Tusa

Rage Against The Machine – Killing In The Name

Rick Astley – Never Gonna Give You Up

RÜFÜS DU SOL – Eyes

Shania Twain – Any Man Of Mine

Young MC – Bust A Move

FUSER sera disponible sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 10 novembre 2020 et promet plus d’une centaines de titre.