Decouvrez la ROADMAP du mois de septembre D’IRON HARVEST 1920+!

Cette roadmap est accompagnée d’un nouveau trailer, présentant le mode de jeu Native.

Pour célébrer la sortie du STR acclamé par la critique, Iron Harvest 1920+, KING Art Games est heureux d’annoncer que la première carte multijoueur du jeu, ainsi que le mode co-op pour la campagne principale, sont désormais disponibles.

De plus, du nouveau contenu sera ajouté au fur et à mesure, découvrez-les avec la roadmap du mois de septembre :

Le mode ranked permettra aux joueurs de gravir les échelons et de s’affronter pour remporter la couronne de 1920+. Plus tard, de nouvelles cartes 1v1, 2v2 et 3v3 apporteront encore plus de variété sur le champ de bataille.

Le mode Native:

Pour soutenir et immerger encore plus les joueurs dans l’univers Diesel Punk de 1920+, KING Art Games dévoile également un nouveau trailer consacré à l’histoire du jeu, mettant en avant le mode Native. Ce dernier permet de jouer à la campagne principale en utilisant les langues de chacune des trois factions. KING Art Games a ainsi travaillé avec cinq studios et plus de 100 comédiens de doublage à travers l’Allemagne, la Russie et la Pologne, pour proposer une toute nouvelle expérience de jeu.

Iron Harvest 1920+ est d’ores et déjà disponible sur PC. Le jeu sortira également sur PlayStation 4 et Xbox One en 2021.