Le 3 décembre, les joueurs devront sauver les dieux de l’Olympe dans Immortals Fenyx Rising

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans le cadre d’Ubisoft Forward, sa conférence digitale, Ubisoft annonce qu’Immortals Fenyx Rising™, anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters, sera disponible dans le monde entier le 3 décembre 2020 sur Stadia, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch™, sur PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que sur Uplay +, le service d’abonnement d’Ubisoft*. Le jeu sortira également sur PlayStation®5 dès son lancement**.

Développée par l’équipe d’Ubisoft Québec***, créateurs d’Assassin’s Creed® Odyssey, Immortals Fenyx Rising est une toute nouvelle franchise qui donne vie à une grande aventure mythologique. Les joueurs incarneront Fenyx, une demi-déesse ailée, dans sa quête pour sauver les dieux grecs et leur île d’une sombre malédiction. Ils devront pour cela maîtriser les pouvoirs légendaires des dieux, venir à bout d’épreuves héroïques et affronter de puissants monstres mythologiques comme Typhon, le Titan le plus redoutable de la mythologie grecque.

Immortals Fenyx Rising est un conte sur les dieux… conté par les dieux. Deux personnages emblématiques accompagneront les péripéties des joueurs de leur voix : Zeus, le roi des Dieux, et Prométhée, le Titan qui a volé le feu sacré de l’Olympe pour le donner aux hommes. Un concept original qui promet des moments drôles et épiques, d’autant que les voix françaises de Zeus et de Prométhée seront doublées par les acteurs Lionnel Astier et Loïc Houdré. Avec un script français retravaillé pour l’occasion, Lionnel Astier, connu pour son rôle de Léodagan dans la série télévisée française Kaamelott, apporte sa touche d’humour à Immortals Fenyx Rising et promet des échanges mémorables d’humour caustique.

Immortals Fenyx Rising apporte un vent de fraîcheur au genre action-aventure en monde ouvert, grâce à ses combats dynamiques aussi bien sur la terre que dans les airs et ses histoires inspirées de la mythologie grecque. Les joueurs devront par ailleurs affronter des créatures légendaires telles que les Cyclopes, le Minotaure et Méduse. Armés de l’épée d’Achille, de l’arc d’Ulysse et des ailes de Dédale, ils se propulseront dans les airs pour se mesurer au gigantisme de ces créatures et pourront combiner différentes attaques et pouvoirs divins. Les joueurs devront également faire appel à leur sens de la déduction et à leurs capacités spéciales pour résoudre des puzzles complexes, terminer des cryptes ou encore réussir des combats de boss stratégiques qui leur permettront d’améliorer leur puissance et leurs compétences.

Immortals Fenyx Rising est un jeu d’action et d’aventure en monde ouvert riche et plein d’humour qui offrira aux joueurs de véritables moments d’évasion au cours d’une traversée épique semée d’embûches. Ils pourront courir à travers champs, escalader des montagnes gigantesques et voler dans les airs pour découvrir tous les secrets de chacune des 7 régions de l’Île d’Or, inspirées par les dieux grecs eux-mêmes.

Dans Immortals Fenyx Rising, la progression sera variée et se fera au sein de la Halle des Dieux dans laquelle les joueurs pourront améliorer la santé ou l’endurance de Fenyx. Ils pourront aussi renforcer ses armes, son armure et ses potions en affrontant des ennemis et en ouvrant des coffres dissimulés partout dans le monde.

L’Édition Gold d’Immortals Fenyx Rising inclura le jeu de base, le Season Pass et du contenu supplémentaire in-game. Les joueurs qui précommanderont le jeu auront accès à une quête bonus, Un récit de foudre et de feu, et découvriront l’histoire d’Hélios et de Phaeton.

Par ailleurs, tous les joueurs Stadia auront l’opportunité d’essayer Immortals Fenyx Rising en amont de son lancement grâce à une démo gratuite exclusive. Ils pourront l’ajouter à leur bibliothèque Stadia en un seul clic et rejoindre immédiatement Fenyx dans sa quête pour sauver les dieux grecs. La démo sera disponible un peu plus tard dans l’année dans toutes les régions où Stadia est accessible.