Tom Clancy’s Rainbow Six Siege débarque sur XBox Series X/S et sur PlayStation 5

Dans le cadre d’Ubisoft Forward, sa conférence digitale, Ubisoft annonce que Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege sortira en fin d’année sur Playstation®5 et Xbox Series X | S et tournera en 4K et 120 FPS. Le jeu sera disponible au même prix public conseillé que sur les consoles actuelles et les joueurs possédant le jeu pourront le mettre à jour sans coût additionnel* pour le rendre compatible avec les consoles nouvelle génération de la même famille. Ils pourront également conserver leur progression et leur contenu in-game. De plus, le jeu sera cross génération, ce qui signifie que les joueurs possédant une console actuelle pourront affronter des joueurs possédant une console nouvelle génération de la même famille.

En outre, « L’Opération Shadow Legacy », la Saison 3 de l’Année 5 de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est désormais disponible sur PlayStation®4, Xbox One et PC ainsi que sur UPLAY+, le service d’abonnement d’Ubisoft**. Cette nouvelle saison introduit un nouvel agent : Sam “Zero” Fisher de la série Splinter Cell, une refonte de la carte Chalet ainsi que de nombreuses modifications de gameplay dont une amélioration du système de Ping.

Les possesseurs du Year 5 Pass peuvent jouer avec l’agent Sam “Zero” Fisher dès maintenant, tandis que les autres joueurs pourront le débloquer à partir du 17 septembre en utilisant des Points de Renommée ou des Crédits R6. Le nouveau contenu saisonnier, dont la refonte de la carte Chalet, sera disponible gratuitement pour tous les joueurs. La Saison 3 de l’Année 5 accueille également un nouveau Battle Pass disponible dès aujourd’hui et jusqu’au 19 octobre.

« L’Opération Shadow Legacy », va permettre aux joueurs d’incarner un nouvel assaillant, Zero, aussi connu sous le nom de Sam Fisher. Ce dernier est équipé d’un nouveau gadget, le lanceur Argus, une caméra de forage bidirectionnelle. Une fois lancées, les caméras peuvent percer les murs, renforcés ou non, les fenêtres et se coller sur n’importe quelle surface. Chaque caméra est équipée d’une charge laser capable d’infliger des dommages aux défenseurs ou de détruire des gadgets. Sam Fisher arrive avec son arme iconique, le fusil SC3000K et son arme de corps à corps : le couteau Karambit.

En plus de Sam Fisher, les joueurs pourront découvrir la refonte de la carte Chalet qui a été totalement repensée. L’équipe de développement a ainsi amélioré le premier et le deuxième étage, en donnant la possibilité de monter en rappel pour traverser le toit. Les emplacements d’objectifs ont été revus avec l’ajout d’un couloir pour améliorer la rotation dans le sous-sol et le site de la Salle des trophées a été déplacé dans la Salle à manger.

Enfin, de nouvelles mises à jour ont été ajoutées au jeu incluant :

Un système de Ping 2.0

L’exclusion de carte

Un nouveau gadget secondaire : la charge de brèche lourde