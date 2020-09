Partager Facebook

Dans le cadre d’Ubisoft Forward, sa conférence digitale, Ubisoft dévoile Riders Republic™, une toute nouvelle franchise multijoueur qui sera le terrain de jeu rêvé pour tous les fans de sports outdoor. Riders Republic sera disponible le 25 février 2021 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Stadia et sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que sur UPLAY+*, le service d’abonnement d’Ubisoft. Les joueurs qui auront acheté Riders Republic sur Xbox One ou PlayStation4 pourront le mettre à jour sans coût additionnel** pour le rendre compatible avec les consoles nouvelle génération de la même famille.

Développé par Ubisoft Annecy, Riders Republic invite les joueurs à rejoindre un nouveau terrain de jeu multijoueur exaltant où ils ressentiront le frisson provoqué par les sports outdoor, dans un monde ouvert densément peuplé. Les joueurs pourront se retrouver, s’affronter et effectuer les meilleurs tricks en profitant d’un large éventail de sports différents incluant le vélo, le ski, le snowboard, le vol en wingsuit ou en rocket wingsuit. Qu’il s’agisse de simples moments d’exploration ou de rencontres dans le hub social, les joueurs seront toujours entourés d’autres riders.

Des canyons arides aux montagnes enneigées, Riders Republic permettra aux joueurs d’explorer certaines des destinations les plus époustouflantes du monde. Les parcs nationaux américains tels que le Bryce Canyon, la Vallée de Yosemite, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain et Grand Teton ont tous été fidèlement reproduits afin de créer le plus vivant des parcs sportifs.

Les joueurs pourront faire équipe avec ou contre leurs amis et profiter de modes de jeu multijoueur complètement fous incluant :

· Des courses compétitives et des défis de Tricks : jouables en PvP et en solo. Les joueurs ressentiront la pression et l’excitation de chaque sport en participant à ces courses et à ces défis.

· Des courses Mass Start : il n’y aura aucune limite dans ces courses effrénées de plus de 50 joueurs***. Les joueurs devront surveiller leurs angles morts et protéger leur position afin d’éviter les collisions puis déraper et donner le meilleur d’eux-mêmes afin atteindre la ligne d’arrivée.

· Des arènes multijoueur : les joueurs devront maîtriser les cartes sur le bout des doigts lorsqu’ils participeront à des affrontements PvP en 6 contre 6 joueurs.

· Des coupes en ligne : créées pour que les meilleurs riders puissent frimer et montrer ce dont ils sont capables pour atteindre la meilleure place du classement.

“Nous avons créé Riders Republic car nous voulions allier notre amour pour les sports extrêmes à une expérience multijoueur intense et pleine d’adrénaline, permettant aux joueurs de partager des moments de glisse avec plus de 50 autres personnes en même temps. » déclare Igor Manceau, Creative Director de Riders Republic chez Ubisoft Annecy****. « Riders Republic offre des compétitions amusantes dans un esprit bon enfant et nous permet de repousser les limites du genre. Nous sommes impatients que les joueurs puissent découvrir ce monde riche et plein de surprises pour y vivre leurs propres histoires »

Avec le mode carrière les joueurs pourront se faire un nom dans une grande variété de sports, atteindre le sommet des classements et signer avec des sponsors légendaires parmi différents acteurs des sports outdoor. Ils pourront personnaliser leur personnage avec des équipements qui évolueront en fonction de leur progression et choisir chacune de ses particularités. Que les joueurs veuillent devenir des champions de snowboard ou être les plus rapides sur deux roues, tout sera possible.

Riders Republic tirera pleinement profit des améliorations de la nouvelle génération de consoles, fonctionnera avec un framerate de 60 FPS et permettra à plus de 50 joueurs de se réunir ensemble à l’écran. Grâce à un gameplay très intuitif et à un contrôle de la caméra combiné à un système de tricks innovant, tous les joueurs, qu’ils soient débutants ou confirmés, pourront s’amuser et apprécier l’expérience dès la première partie.

Les Éditions Gold et Ultimate sont disponibles en précommande.

· L’Édition Gold inclut le jeu de base et le Year 1 Pass*****. Ce dernier introduit des kits exotiques qui permettront aux joueurs de transformer le gameplay via des mises à jour d’équipement tout au long de l’année, l’extension BMX ainsi que des contenus exclusifs, ajoutés après le lancement du jeu.

· L’Édition Ultimate inclut le Year 1 Pass ainsi que 4 packs de cosmétiques exclusifs : Cosmique, Rainbow, Néon et Skull’n Style. Les joueurs bénéficieront également de 20 tickets d’hélicoptère qui leur permettront d’atteindre leurs sommets favoris plus rapidement.

Les fans qui auront précommandé Riders Republic recevront le Bunny Pack***** qui inclura une tenue de lapin, une tête de lapin bleue et un snowboard arc-en-ciel.