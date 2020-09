Partager Facebook

Enfin un casque capable d’être aussi expressif que vous. Le casque G733 est sans fil et conçu pour un confort inégalé. Il est doté du son surround, des filtres vocaux et de l’éclairage avancé dont vous avez besoin pour écouter, communiquer et jouer avec plus de style que jamais.

Nous vous donnons aujourd’hui la chance de gagner un casque gaming sans fil Logitech G733 (noir). Ce concours est valable jusqu’au 25 septembre 2020.

