Nouveau trailer et un site pour Seven Knights – Time Wanderer

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Netmarble Corp dévoile le tout nouveau site pour Seven Knights – Time Wanderer -, le premier jeu console de l’éditeur sur Nintendo Switch™. Ce jeu est basé sur Seven Knights, le RPG mobile à succès de Netmarble.

Ce nouveau site dévoile des informations importantes sur l’histoire de Seven Knights mais également les nouveautés de cet opus console ainsi que différentes listes détaillés sur les personnages clés de Seven Knights – Time Wanderer –. Dans le cadre du lancement de ce site web, un tout nouveau trailer, des screenshots in-game du jeu, des comics et une magnifique bande-son sont mis à la disposition des joueurs. De nombreux assets originaux viendront s’ajouter à cette longue liste de manière hebdomadaire jusqu’à la sortie officielle du jeu.

Seven Knights – Time Wanderer – est un RPG visuellement époustouflant, en temps réel et au tour par tour basé sur le jeu Seven Knights mobile. Bien évidemment, ce nouvel opus propose un tout nouveau système de contrôles et de combats optimisé pour le format console. Contrairement à la version mobile, il s’agit d’un RPG solo avec une histoire inédite où les joueurs peuvent collectionner de nouveaux personnages au fur et à mesure de leur progression dans le jeu mais sans “gacha”.

Seven Knights – Time Wanderer – met en avant l’histoire du huitième membre des Seven Knights, Vanessa. Elle est accompagnée d’un instrument magique ultime, un sablier sensible du nom de Sandy. Suite à sa chute dans les méandres de l’espace et du temps, Vanessa va devoir embarquer pour un long périple afin de pouvoir rentrer chez elle.

La version originale de Seven Knights est disponible dans plus de 150 pays à travers le monde depuis son lancement en mars 2014 sur App Store et Google Play, et a été téléchargée plus de 60 millions de fois en six ans. Ce RPG mobile au tour par tour est célèbre dans le monde entier, Seven Knights permet de collectionner et de faire combattre près de 700 types de personnages différents dans des batailles au tour par tour intenses.

Seven Knights – Time Wanderer – sortira dans le monde entier en version digitale via le Nintendo eShop de chaques régions. Plus d’informations, d’images et de vidéos du jeu sont disponibles sur le site officiel ou sur Twitter.