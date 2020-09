Small World® of Warcraft® est disponible

Partager Facebook

Partez à la conquête de Small World® avec vos peuples favoris de Warcraft®

Days of Wonder est enchanté d’annoncer la sortie de Small World of Warcraft. Le jeu est disponible à la vente dans les boutiques et en ligne.

Small World® of Warcraft® est un nouveau jeu combinant la mécanique de jeu de Small World et la richesse de l’univers de Warcraft®. Le jeu prend place dans le monde fantastique d’Azeroth où les races de l’Alliance et de la Horde, telles que les Orcs, Nains, Trolls et Worgens, s’affrontent dans un conflit impitoyable.

Dans Small World of Warcraft les joueurs devront choisir une combinaison de races et de pouvoirs spéciaux issus de l’univers de Warcraft, tel que les Pandarens Maîtres des Portails ou les Gobelins Herboristes, afin de lutter pour prendre le contrôle d’Azeroth. Pour asseoir leur domination, les joueurs partiront à la conquête de lieux légendaires et de puissants artefacts. Cependant, les empires pouvant être renversés du jour au lendemain, il leur faudra être prêts à accepter le déclin de leur peuple afin d’en mener un nouveau à la conquête d’Azeroth.

Days of Wonder a travaillé en étroite collaboration avec Blizzard afin de développer un jeu qui est une parfaite combinaison des deux univers. L’ensemble des illustrations de Small World of Warcraft sont nouvelles afin de mettre en avant l’univers coloré et dynamique de Warcraft. Les races et pouvoirs spéciaux ont été adaptés afin d’être familiers aux millions de joueurs de World of Warcraft® à travers le monde.

“Travailler avec Blizzard a été une expérience incroyable. Pas seulement car notre vision du jeu concordait, mais également grâce au travail créatif qui a été intense et très enrichissant,” raconte Adrien Martinot, responsable du studio Days of Wonder, “Blizzard nous a permis d’explorer en profondeur l’univers riche de Warcraft et je suis impatient de voir le résultat entre les mains des fans de World of Warcraft”

Small World of Warcraft est un jeu complet et indépendant pour 2 à 5 joueurs. Une partie dure entre 40 et 80 minutes. Le jeu contient 6 plateaux recto-verso, 16 tuiles de peuples Warcraft, 182 pions de peuples et 15 pions Murlocs, 20 tuiles de Pouvoirs spéciaux, 5 aides de jeux, 12 artefacts et lieux légendaires, 10 tuiles montagne, 9 Murs de Feux Follets, 4 pions Harmonie, 12 bombes, 1 Champion, 10 Forts, 2 Objectifs militaires, 5 Bêtes, 6 Tours de Garde, 110 jetons de victoires, 1 dé de renforts, 1 piste de score, 1 compte-tour, 1 livret de règles et 1 règle de variante par équipe.

Small World of Warcraft est disponible dès aujourd’hui en Amérique du Nord et en Europe au prix conseillé de 59,99 $ / 59,99 €. Le jeu sera disponible dans les langues suivantes : français, anglais, allemand, espagnol, italien, polonais, portugais brésilien, tchèque, slovaque, chinois simplifié et chinois traditionnel.