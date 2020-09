Sony présente l’Alpha 7C, l’appareil photo numérique hybride plein format stabilisé le plus compact jamais imaginé

Partager Facebook

Sony annonce aujourd’hui plusieurs nouveautés dans sa remarquable gamme d’outils pour les photographes et vidéographes : l’appareil hybride plein format Alpha 7C (ILCE-7C), le zoom FE 28-60mm F4-5.6 (SEL2860) et le flash HVL-F28RM.

L’ Alpha 7C, le boîtier à capteur plein format le plus compact et léger au monde[1], offre des performances sans compromis avec un autofocus (AF) dernière génération, des capacités vidéo 4K [2], et bien plus encore. Associé au zoom standard FE 28-60 mm, le plus compact et léger au mond[3], il forme un ensemble polyvalent sans égal, maximisant la portabilité et la polyvalence sans sacrifier aucun des avantages de la photographie en plein format. De son côté, le flash HVL-F28RM permet aux utilisateurs d’élargir leur créativité grâce à une compacité remarquable et un contrôle intelligent de l’intensité de l’éclair, lié à la détection des visages de l’appareil phot[4].

« Nous nous sommes engagés à créer les meilleurs outils possibles selon les besoins de nos clients », explique Yann Salmon Legagneur, directeur du marketing produit à la division Digital Imaging de Sony Europe.

« L’Alpha 7C et le zoom FE 28-60mm F4-5.6, intègrent de nombreuses technologies dernier cri dans un tout nouveau design offrant le kit appareil photo et objectif le plus compact et le plus léger au monde. Cela ouvre un nouvel univers de possibilités pour les créateurs : ils ont maintenant toute la puissance d’un système plein format dans le creux de la main. »



Nouvel Alpha 7C : toutes les performances plein format dans un design compact

Le nouvel Alpha 7C associe la qualité d’image, les capacités avancées de l’autofocus et les fonctions vidéo polyvalentes du plein format Sony, dans un boîtier étonnamment léger et compact au design épuré. Il intègre un capteur BSI-CMOS (rétro-éclairé) Exmor RTM plein format (35mm) de 24,2 MP (définition effective approximative) et la dernière version du processeur d’image BIONZ XTM, permettant d’associer la qualité d’image en sensibilité élevée, la définition spectaculaire des images, une plage dynamique maximale jusqu’à 15 IL[5] et traitement rapide des données d’images.

Mesurant seulement 124 × 71,7 × 59,7 mmet ne pesant que 509 g [6], l’Alpha 7C propose des dimensions et un poids similaire à ceux d’un appareil photo APS-C[7] : il est seulement 1% plus lourd que l’Alpha 6600. Pour devenir le boîtier le plus compact et léger au monde2, l’Alpha 7C a reçu un nouveau système de stabilisation intégrée sur 5 axes, un obturateur revu et une construction monocoque ultra robuste et légère issue du monde de l’automobile et de l’aviation. Malgré sa compacité, l’Alpha 7C offre une stabilisation efficace sur 5 IL[8] afin d’obtenir de superbes clichés sans utiliser de trépied. De plus, la batterie haute capacité NP-FZ100 disponible sur l’ensemble de la gamme Alpha 7 offre comme d’habitude la meilleure autonomie de sa catégorie[9]: 740 images[10] en utilisant l’écran LCD ou680 images11en recourant au viseur. L’Alpha 7C est donc parfait pour les sessions de prises de vues prolongées ou de grands voyages.



Qualité d’image plein format spectaculaire

Le nouvel Alpha 7C de Sony associe une définition élevée et un bruit ISO réduit, pour offrir une excellente qualité d’image sur toute la plage de sensibilité. Il fournit ainsi des images stupéfiantes en photo comme en vidéo, au quotidien comme pour la nature, les portraits, le sport, la photo de rue et bien d’autres domaines. La sensibilité en mode standard atteint 51 200 ISO et peut être étendue de 50 à 204 800 ISO[11] pour la prise de vue en basse lumière avec un faible niveau de bruit. L’Alpha 7C gère également le traitement sur 16 bits et l’enregistrement en RAW 14 bits[12] pour des dégradés de couleurs et de lumières plus naturels.



Autofocus avancé

Reposant sur les meilleurs algorithmes basés sur l’IA (intelligence artificielle), l’ Alpha 7C dispose d’une mise au point performante avec le suivi en temps réel[13] du sujet tant que le bouton du déclencheur est maintenu à mi-course. En outre le mode suivi du sujet peut être directement accessible sur la touche AF-ON ou sur une autre touche personnalisable. Le sujet à suivre peut être sélectionné directement du bout du doigt en mode « Suivi tactile », par l’écran orientable à l’arrière de l’appareil en photo comme en vidéo. Les fonctions AF de l’Alpha 7C comportent également l’autofocus sur l’œil et le suivi en temps réel (Eye AF), tant pour les yeux humains que pour les yeux des animaux[14], afin de réaliser une mise au point plus rapide et beaucoup plus précise[15]. En utilisant le Suivi en temps réel (avec « Priorité visage/œil AF ») sur un sujet humain, le visage et l’œil de celui-ci sont détectés instantanément et le suivi en temps réel est activé avec une précision extrême.

L’ Alpha 7C offre une mise au point AF réactive et fiable sur une zone très étendue de l’image. Elle se verrouille instantanément sur le sujet souhaité et y assure une netteté parfaite, grâce à son système à détection de phase au niveau du capteur couvrant 93% de l’image sur 693 points, associé à 425 points de détection de contraste, afin de garantir une mise au point la plus parfaite et fiable même dans les environnements très complexes. De plus l’Alpha 7C peut réaliser une mise au point AF extrêmement précise et fiable en très basse lumière jusqu’à -4 IL[16].

L’ Alpha 7C permet de photographier un sujet en mouvement facilement grâce à un nouvel obturateur proposant une rafale à 10ips[17] avec mise au point AF et AE (exposition automatique). Il est également possible de photographier en rafale jusqu’à 8 ips avec visualisation permanente du sujet (live view) dans le viseur comme sur l’écran, afin de cadrer facilement et précisément même lorsque le sujet est en mouvements rapides. L’Alpha 7C peut saisir environ 223 photos en JPEG (Fine L), 115 en RAW compressé ou 45 en RAW non compressé en une seule rafale ininterrompue[18]. Associé à une mise au point AF de pointe, l’Alpha 7C peut facilement figer des sujets et objets en déplacement rapide avec une précision absolue.



Possibilités étendues en vidéo

La lecture de chaque pixel du capteur plein format, sans regroupement de pixels « pixel binning », utilise plus du double[19] des données nécessaires pour la vidéo 4K (QFHD : 3840 x 2160)3. Ce suréchantillonnage permet de créer des films 4K de qualité élevée, avec une profondeur et un niveau de détails exceptionnels. De plus, l’Alpha 7C supporte le HDR (HLG[20]) et les profils S-Log/S-Gamut, le ralenti et l’accéléré (Slow & Quick motion), l’enregistrement Full HD haute vitesse à 120 ips3 et bien d’autres fonctions avancées pour créer des vidéos exceptionnelles d’une qualité éblouissante.

En outre, l’Alpha 7C propose l’AF sur l’œil (humain) en temps réel en vidéo : l’œil est automatiquement suivi avec précision et fiabilité, afin que l’utilisateur puisse se concentrer sur le contenu plutôt que sur la mise au point. Pour un usage avancé, l’utilisateur peut également gérer facilement le passage de la mise au point d’un plan à un autre, via l’écran arrière tactile et en paramétrer la vitesse de transition sur sept valeurs et la Sensibilité du changement de sujet AF lors du suivi sur cinq valeurs, selon ses besoins. Le Suivi tactile est également disponible en vidéo.

L’ Alpha 7C dispose d’un écran LCD entièrement orientable à articulation latérale, permettant de réaliser facilement des selfies, des prises de vues par-dessus un obstacle, ou au ras du sol, ou toutes autres positions nécessaires à l’exercice de la créativité. Pour plus de simplicité et d’accessibilité, le bouton MOVIE a été placé sur le dessus de l’appareil, facilitant l’usage Vlog et les selfies. En outre, l’Alpha 7C offre un excellent enregistrement du son pour être an parfaite adéquation avec la qualité d’image afin de produire des vidéos parfaites à la qualité irréprochable. Le son peut être enregistré soit via une entrée analogique en jack 3.5, soit via l’interface audio numérique MI-SHOE (disponible sur la griffe flash de l’appareil), permettant de brancher le micro-canon digital ECM-B1M ou l’interface audio numérique XLR-K3M afin d’enregistrer directement des signaux numériques pour un son plus propre et plus clair. Comme les autres accessoires utilisant la griffe MI-SHOE, ils ne demandent ni câble ni batterie et assurent une liberté totale aux créateurs vidéo utilisant le système Alpha. Un jack 3.5 est aussi disponible pour la sortie casque afin de permettre de contrôler précisément le son enregistré. Par ailleurs, l’ensemble des métadonnées associées aux vidéos prises verticalement permettent de les lire et de les éditer en orientation portrait sur un smartphone.



Conçu pour la fiabilité

L’ Alpha 7C a été conçu en pensant à l’utilisateur. Le grand écran LCD (3 pouces) compte environ 921 000 points pour assurer une lisibilité optimale même en plein soleil, et sa surface tactile permet un contrôle du bout du doigt. En plus de son viseur électronique OLED Tru-FinderTM Ultra-Réaliste de 2,35 millions de points (XGA), l’Alpha 7C propose également un mode d’affichage haute-fidélité, pour des détails plus précis et plus naturels. L’Alpha 7C intègre aussi des fonctions qui simplifient l’utilisation pendant et après la prise de vue, comme la personnalisation du bouton Fn et d’autres boutons fonctions en accès direct. Il résiste également à la poussière et à l’humidité[21] afin de répondre aux besoins des prises de vues dans des environnements difficiles.

Pour simplifier le flux de travail, des fonctions de communication sans fil compatibles Wi-Fi permettent de transférer directement photos et vidéos vers un smartphone ou une tablette [22] pour les visualiser, les enregistrer ou les partager aisément. Outre l’habituelle bande 2,4 GHz, l’Alpha 7C peut utiliser la bande 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)[23]qui offre un débit accru et une meilleure stabilité grâce à des interférences réduites. Un port USB Type-C gérant le standard SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2) est également disponible, permettant un transfert rapide des images en prise de vue à distance depuis un PC ainsi que l’alimentation depuis des batteries portables externes.



SDK : kit de développement logiciel

L’ Alpha 7C rentre aussi dans le programme de développement SDK Camera Remote, permettant aux développeurs et aux intégrateurs de contrôler à distance les appareils Sony pour les applications de drones professionnels, des systèmes industriels et commerciaux, y compris la sécurité, le divertissement et bien d’autres.



Nouveau FE 28-60mm F4-5.6 : l’objectif zoom plein format le plus compact et léger au monde4 offre une qualité d’image élevée

Le nouveau FE 28-60mm F4-5.6 est le zoom standard le plus petit et léger au monde 4, tout en offrant des performances optiques élevées qui assurent une reproduction en haute résolution de l’ensemble de l’image plein format. La disposition optimale des trois lentilles asphériques supprime efficacement les aberrations sur l’ensemble de la plage de zoom et accroît la résolution d’un angle à l’autre. La distance de mise au point minimale de 30 cm au grand-angle et 45 cm au téléobjectif permet de réaliser des gros plans : cet objectif est parfait pour les besoins du quotidien ainsi que pour « vloguer » avec un gimbal (cardan) ou une poignée.

Avec ses 167g et mesurant 66,6mm de diamètre, 45mm de longueur, et une conception optique et mécanique incluant une ouverture manuelle de l’objectif, le FE 28-60mm F4-5.6 offre une compacité et une légèreté sans concurrent, permettant aux utilisateurs de le transporter partout. De la photo du quotidien aux paysages, portraits et voyages, c’est l’objectif idéal pour tout type de prise de vue sur le terrain dans les environnements les plus variés. Associé à l’ Alpha 7C, il forme le kit appareil photo plein format et objectif le plus compact et léger au monde1 tout en offrant les performances sans compromis d’un plein format. Malgré son encombrement et son poids réduits, le FE 28-60mm F4-5.6 résiste à la poussière et à l’humidité22, et il peut recevoir de nombreux filtres de 40,5 mm.

Le FE 28-60mm F4-5.6 comporte un moteur AF linéaire, rapide et précis, permettant d’utiliser le Suivi en temps réel et l’AF sur l’œil en temps réel. En plus des possibilités AF avancées de Sony, le FE 28-60mm F4-5.6 comporte un système de mise au point interne : la longueur du fût reste constante lors des changements de mise au point, même pour les gros plans, ce qui permet un équilibre parfait de l’appareil lord de l’utilisation et un grand confort de prise de vue en photo comme en vidéo et notamment en association avec un stabilisateur ou un drone.



Nouveau HVL-F28RM : flash compact et contrôle de l’intensité de l’éclair lié à la détection des visages de l’appareil photo5

Le HVL-F28RM est un flash compact conçu pour s’associer aux appareils hybrides Sony en formant un ensemble peu encombrant et confortable, tout en offrant la fiabilité et la constance des performances attendues des véritables produits Sony. Par rapport au HVL-F32M, le HVL-F28RM représente une réduction de 12 % en volume et de 7 % en poids. Ce flash compact et facile d’emploi offre les possibilités et la fiabilité nécessaires pour répondre aux besoins des créateurs de contenus, tant amateurs éclairés que professionnels.

Le HVL-F28RM offre un nombre-guide constant de 28[24], une répartition optimisée de l’éclairage et des performances en rafale qui ne limitent pas le flux de travail de l’utilisateur, ainsi qu’une communication sans fil stable et le contrôle de flashs multiples par radio. Il dispose également de la nouvelle technologie de Sony, le contrôle du flash lié à la détection des visages par l’appareil photo5. Associé à un appareil compatible, il prend en compte l’équilibre entre l’éclair frappant le visage et la lumière ambiante afin d’assurer au sujet des couleurs naturelles et fidèles. En outre, la compensation du flash, la puissance d’éclairage et d’autres paramètres avancés peuvent être contrôlés directement depuis un appareil photo compatibl[25]. Une touche personnalisée peut être définie pour appeler les paramètres du flash sur l’appareil, afin de réaliser les ajustements nécessaires tout en gardant l’œil dans le viseur et la main sur la poignée. Les paramètres du flash sont affichés dans la langue choisie au sein del’appareil photo.

Une « griffe métallique à bordures renforcées » [26] de conception nouvelle, intégrant également les contacts électriques du flash, assure une résistance accrue aux chocs et aux impacts de toutes directions. Le support Multi Interface est fabriqué en métal de grande résistance. La conception du HVL-F28RM résiste également à la poussière et à l’humidité22. Lorsque le HVL-F28RM est monté et fixé sur un Alpha 7C, Alpha 7S III, Alpha 7R IV ou Alpha 9 II, la résistance à la poussière et à l’humidité est améliorée afin de supporter les environnements extérieurs hostiles.

Le HVL-F28RM propose par ailleurs des commandes simples et intuitives, parmi lesquelles des boutons +/- de puissance de l’éclair, un bouton d’appairage, un bouton de test et un levier de verrouillage. Le puissant éclair est utilisable en éclairage indirect : l’angle de la tête peut être réglé selon les besoins à 0, 20, 40, 60, 80, ou 120 degrés, avec des clics assurant un positionnement facile. Il intègre également un déclencheur radio, pour un contrôle sans fil fiable lorsqu’il est monté sur un appareil photo compatible26 et appairé à un flash distant. Utilisé comme transmetteur, le HVL-F28RM peut commander jusqu’à 15 flashs et/ou récepteurs en 5 groupes[27], à des distances pouvant atteindre 35 mètres (114 pieds[28], pour un contrôle et une polyvalence extraordinaire de l’éclairage. Le HVL-F28RM est alimenté par deux piles alcalines ou deux accus NiMH au format AA (LR06). Une paire de piles neuves peut fournir jusqu’à 110 éclairs enchaînés (flash manuel 1/1 avec piles alcalines)29.



Prix et disponibilité

Le nouvel appareil photo hybride compact plein format Alpha 7C sera disponible en octobre 2020 en version argent/noir et en novembre 2020 en version noir :

Boîtier nu au prix public estimé de 2250 CHF.

En kit boîtier avec le FE 28-60mm F4-5.6 au prix public estimé de 2550 CHF.

Informations complémentaires DAS : 0,091 W/kg (10 g) tronc et membres.

Le zoom FE 28-60mm F4-5.6 sera disponible tout d’abord uniquement en kit avec l’appareil puis aussi en version nue dès le mois de janvier 2021 au prix public estimé de 530 CHF.

Le flash HVL-F28RM sera disponible dans l’hiver 2020/2021 au prix public estimé de 300 CHF.