Super Bomberman R Online : l’Édition Premium disponible pour tous les utilisateurs de Stadia™

Les utilisateurs Stadia Pro ont jusqu’au 30 novembre pour acquérir l’Édition Premium gratuitement

Konami Digital Entertainment B.V. annonce que l’Édition Premium de SUPER BOMBERMAN R ONLINE est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Stadia™, deux semaines après le lancement du jeu pour les abonnés Stadia Pro.

Pour les utilisateurs de Stadia autres que les utilisateurs Stadia Pro, l’Édition Premium est disponible dès aujourd’hui au prix de 9,99 €. SUPER BOMBERMAN R ONLINE est toujours gratuit pour les utilisateurs Stadia Pro*, qui peuvent également acquérir l’Édition Premium (jeu de base + Pack Premium) gratuitement jusqu’au 30 novembre.

Grâce au Pack Premium, les joueurs peuvent accéder à 14 personnages supplémentaires dotés de types et d’aptitudes uniques. Il permet également de créer des parties privées avec ses amis. SUPER BOMBERMAN R ONLINE dispose de plus de 100 options de personnalisation comme des costumes, des accessoires et divers personnages tirés de SBR et d’autres licences de KONAMI. Pour la toute première fois, des apparences de bombes affectent à la fois la bombe et son explosion.