Apple: Deux nouvelles Apple Watch et deux nouveaux iPad

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Mardi 15 septembre, Apple a tenu sa première conférence dédiée au hardware 100% en ligne pour cette rentrée 2020. Pas d’iPhone 12 au menu, mais deux nouvelles Apple Watch et deux nouveaux iPad au menu.

Apple Watch Series 6

La nouvelle Apple Watch Series 6 intègre de nouveaux capteurs permettant, en 15 secondes, de déterminer la saturation en oxygène du sang. Cette nouvelle Apple Watch est 20% plus rapide grâce à la nouvelle puce S6 qui l’équipe. L’écran est également 2,5 fois plus lumineux en mode « always-on ». Il est désormais possible de suivre en temps réel son altitude. Apple améliore également aussi la personnalisation de l’Apple Watch avec de nouveaux cadrans et de nouveaux bracelets : le bracelet Boucle unique, un bracelet extensible en silicone et disponible dans de nombreuses tailles pour s’adapter à toutes les tailles de poignets ; le bracelet Boucle unique tressé qui reprend le même principe ; un nouveau bracelet en cuir ; de nouvelles couleurs pour les bracelets Nike et deux nouveaux bracelets Hermès. L’Apple Watch Series 6 est également disponible en de nouvelles couleurs dont le bleu et le rouge. À noter qu’aucune Apple Watch ne sera livrée avec un adaptateur secteur cette année, Apple mettant en avant le côté environnemental pour justifier ce choix. L’Apple Watch Series 6 est disponible à partir de 419 francs.

Apple Watch SE

L’Apple Watch SE est un nouveau modèle d’entrée de gamme qui reprend la puce de l’Apple Watch Series 5, à savoir la S5, afin de baisser les coûts. Il est bien sûr dépourvu de toutes les nouveautés qu’apporte l’Apple Watch Series 6. Le design est similaire aux Apple Watch 4 et ultérieures. L’Apple Watch SE est disponible à partir de 299 francs.

FamilySetup

FamilySetup permet désormais de lier plusieurs Apple Watch à un même iPhone, permettant notamment de configurer une Apple Watch pour son enfant sans qu’il n’ait d’iPhone. FamilySetup permet de contrôler les contacts joignables depuis la montre et d’envoyer une notification aux parents lors de l’entrée de l’enfant dans certains lieux prédéfinis. Les parents peuvent également définir un temps pour l’école durant lequel l’enfant ne peut que regarder l’heure. Voilà de quoi rassurer les parents très anxieux.

Apple Fitness+ & Apple One

Apple Fitness+ est un nouveau service payant permettant aux détenteurs d’Apple Watch de faire de l’exercice en suivant un cours vidéo via leur iPhone, iPad ou Apple TV. L’intégration avec l’Apple watch permet notamment de pouvoir suivre en temps réel les informations liées à l’exercice sur l’écran. Le service n’est pas prévu pour la France pour le moment. Apple One est un nouveau service regroupant les nombreux services d’Apple sous un même abonnement groupé, à savoir iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et le nouvel Apple Fitness+. Apple Fitness+ est disponible par lui-même au prix de 9,99$/mois ou 79,99$/an.

Ipad Air

L’iPad Air est complètement revu en adoptant un nouveau design très similaire à celui de l’iPad Pro : bords fins, port USB-C, zone de recharge magnétique pour l’Apple Pencil 2. Touch ID est désormais directement implémenté dans le bouton Power (car pas de Face ID qui reste réservé à la gamme Pro de l’iPad). Doté d’un écran 10,9″, l’iPad Air est équipé de la nouvelle puce A14 qui promet de beaux gains en performances, de l’ordre de 30 à 40%. L’iPad Air est compatible avec le nouveau Magic KeyBoard, ce qui implique un form factor identique à l’iPad Pro 11″. L’iPad Air est disponible en 5 couleurs à partir de 629 francs.

iPad de 8e génération

L’iPad de 8e génération fait également son apparition mais n’a, lui, pas le droit à son lifting. Le design reste inchangé par rapport à l’iPad de 7e génération. Seuls les composants internes sont revus. Il équipe désormais la puce A12 Bionic qui lui permettrait d’obtenir des performances graphiques deux fois supérieures à son prédécesseur. L’iPad de 8e génération est disponible à partir de 349 francs.



Disponibilité

Trois des quatre produits annoncés aujourd’hui sont disponibles en précommande dès maintenant et seront expédiés/vendus ce vendredi 18 septembre, l’iPad Air étant prévu pour octobre. iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 et tvOS 14 seront tous disponibles dès ce jour.