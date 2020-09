Partisans 1941 : le jeu de tactique en temps réel, disponible en octobre sur PC

Partager Facebook

Partisans 1941 est actuellement en beta fermée jusqu’au 21 septembre.

Alter Games et Daedalic Entertainment, respectivement développeur et éditeur de Partisans 1941, annoncent aujourd’hui que leur jeu de tactique en temps réel sortira sur Steam le 14 octobre. Le titre, qui prend place sur le Front Est lors de la Seconde Guerre mondiale, est actuellement en beta fermée jusqu’au 21 septembre afin de recueillir les retours de la communauté pour aider les développeurs à le finaliser avant sa sortie. Les joueurs qui désirent s’inscrire à la beta peuvent se rendre sur ce lien.

Partisans 1941 combine plusieurs genres : la tactique en temps réel, l’infiltration, la gestion d’une équipe, d’une base et de ressources. Après s’être enfui d’un camp d’internement nazi, le commandant de l’Armée rouge Alexey Zorin décide de former un groupe de partisans afin d’attaquer et saboter les occupants locaux. Le joueur pourra ainsi recruter des soldats et des civils pour mener à bien différentes missions, du sabotage localisé à de plus importantes attaques sur les lignes d’approvisionnement allemandes. Entre deux missions, l’équipe devra gérer et agrandir son campement afin d’augmenter ses forces. Pour repousser efficacement les occupants, il sera crucial d’analyser l’environnement, de repérer la meilleure position d’attaque et de contrôler le rythme du combat en utilisant intelligemment la pause tactique.

Une nouvelle approche de la tactique en temps réel – Un mélange entre combat, infiltration et embuscade amènera le chaos dans les rangs ennemis. Le joueur pourra décider de la façon dont il complète chaque mission.

Une équipe de partisans – Le joueur devra dénicher, recruter et faire monter en niveau les membres de son groupe afin de former une équipe efficace. Il lui faudra utiliser à bon escient les atouts de ses personnages pour trouver la meilleure solution à différentes situations.

Le quotidien d'un groupe résistant – Le joueur vivra la routine d'un partisan entre chaque mission : il devra développer sa base, se préparer en vue de la prochain affectation et s'assurer d'avoir les ressources nécessaires pour survivre. Garder ses troupes motivées, explorer les régions environnantes et mener des escarmouches seront également des aspects importants.

Une perspective différente sur la Seconde Guerre mondiale – Le joueur suivra l'histoire de résistants soviétiques contre l'occupation allemande sur le Front Est. Il découvrira le parcours et les motivations des différents personnes qui rejoindront les forces partisanes – des soldats mais aussi de simples civils.

Partisans 1941 est développé par le studio russe Alter Games et publié par l’éditeur allemand Daedalic Entertainment. Le jeu sera disponible le 14 octobre sur Steam.