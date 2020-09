PlayStation 5: Prix et date de sortie révélés

Partager Facebook

C’est un moment exaltant pour nous, chez PlayStation. Ces derniers mois, nous avons pu vous montrer un aperçu des nouveaux jeux époustouflants qui sont en cours de réalisation pour la PlayStation 5. Ils bénéficieront des capacités uniques de notre console pour vous procurer une expérience immersion immédiate, fluide et de toutes nouvelles expériences de jeu. Et nous sommes excités à l’idée que le moment où vous pourrez vivre ces nouvelles aventures arrive bientôt.

Comme nous venons de l’annoncer au cours de notre événement PS5, il ne reste plus que deux mois avant l’arrivée de la nouvelle génération. À partir du 12 novembre, la PS5 sera disponible sur sept marchés clés : les États-Unis, le Japon, le Canada, le Mexique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Et elle poursuivra sa course le 19 novembre, avant d’arriver dans le reste du monde*, y compris en France et le reste de l’Europe, au Moyen-Orient, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique du Sud.

L’Édition Digitale de la PS5 sera disponible pour la somme de 399,99€ (prix maximum conseillé), et la version avec lecteur Blu-ray Ultra HD sera disponible pour la somme de 499,99€ (prix maximum conseillé). La campagne de réservation des deux version de la console, des jeux et des accessoires commencera dès le 17 septembre chez les commerçants participants. Nous vous invitons à consulter les commerces de votre région.

Nous sommes fiers de proposer un choix à nos joueurs grâce à deux consoles PS5 pour le lancement de la nouvelle génération, à vous de voir si vous préférez une expérience numérique ou une expérience de jeu classique. Quelle que soit la PS5 de votre choix, vous profiterez de la même expérience grandiose. Les deux modèles de la PS5 utilisent le même processeur avec un CPU et un GPU intégrés pour des graphismes de très haute qualité, en 4K et un support du Ray-Tracing, sans oublier le SSD ultra rapide avec I/O intégré pour des temps de chargement fulgurants. L’audio 3D et la nouvelle manette sans fil DualSense joueront aussi leur rôle dans votre immersion sur les deux PS5.

Nous sommes aussi très fiers de la gamme de jeux créés pour la PS5, et notre objectif est de continuer à faire grandir notre portfolio avec de nouvelles expériences riches grâce à des créateurs de talent dans l’industrie du jeu vidéo. Aujourd’hui, nous vous avons donné un aperçu de certains des jeux qui arriveront sur PS5 :

Ces nouveaux titres, ainsi que les jeux que nous vous avons montrés précédemment, représentent le meilleur programme de l’histoire de PlayStation. Les jeux comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty Black Ops: Cold War, et Demon’s Souls arriveront aux côtés de la console. Nos propres titres Worldwide Studios seront disponibles sur PS5 pour des prix allant de 49,99€ jusqu’à 79,99€ (prix maximum conseillés).

De plus, nous savons que les membres de la communauté PS4 transiteront progressivement sur la PS5, et nous sommes heureux de vous annoncer que certaines de nos exclusivités seront aussi disponibles sur PS4. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure, et Horizon Forbidden West arriveront également sur PS4. Même si ces trois jeux ont été conçus pour tirer profit des capacités uniques de la PS5, comme de la présence du SSD et de la DualSense par exemple, les possesseurs de la PS4 pourront se plonger dans ces aventures dès leur sortie. Les versions numériques de ces jeux sur PS4 pourront être gratuitement transférées sur les deux consoles PS5, et il en va de même pour les versions physiques.

Pour les membres PlayStation Plus, nous avons désormais une offre spéciale sur PS5 : la PlayStation Plus Collection**. Les possesseurs de la PS5 ayant un compte PS Plus pourront jouer à une sélection de jeux PS4 qui ont défini la génération précédente, avec des titres comme Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 et bien d’autres. La PS Plus Collection sera un avantage supplémentaire qui s’ajoutera aux avantages dont les membres PS Plus bénéficient déjà avec le prix de leur abonnement.

Au cours du mois de novembre, vous verrez également apparaître de nouveaux accessoires :

Une manette sans fil DualSense™ – 69,99€ (prix maximum conseillé)

Un casque sans fil PULSE 3D™, avec un support audio 3D et des écouteurs réducteurs de bruit – 99,99 € (prix maximum conseillé)

Une caméra HD avec deux objectifs 1080p pour que les joueurs puissent diffuser leurs sessions de jeu épiques – 59,99€ (prix maximum conseillé)

Une télécommande pour que vous puissiez naviguer aisément entre votre bibliothèque de films et vos services de streaming – 29,99€ (prix maximum conseillé)

Un station de recharge DualSense™ pour que vous puissiez recharger facilement deux manettes sans fil DualSense™ – 29,99€ (prix maximum conseillé)

Cette année n’a pas été une année comme les autres, et le monde a dû faire face à de nombreux défis. PlayStation et ses collaborateurs, qu’il s’agisse des développeurs, des éditeurs, des techniciens et des commerçants, ont fait de nombreux efforts afin que la PlayStation 5 puisse voir le jour pour la saison des fêtes. Nous allons travailler main dans la main pour accomplir notre mission et offrir le meilleur de ce que le gaming peut apporter à notre communauté.

Je souhaite vous remercier du fond du cœur, vous les fans, pour votre soutien indéfectible (et votre patience !) alors que nous nous apprêtons à débuter notre voyage sur PS5. Nous sommes impatients d’être en novembre, de vous voir avec la PS5 entre les mains et prendre votre envol vers de nouvelles aventures qui vous feront vivre de nouvelles expériences inoubliables dans les années à venir.

*Disponibilité dans chaque pays assujettie aux régulations des importations locales. La date de sortie pour la PS5 en Chine est encore à l’étude et sera communiquée à une date ultérieure.

**La disponibilité des titres de la PlayStation Plus Collection peut varier en fonction des pays. La PlayStation Plus Collection n’est pas disponible en Chine.

***prix maximum conseillé

Jeux de SIE Worldwide Studios disponibles au jour du lancement de la PlayStation 5

Astro’s Playroom (Studio Japon) – préinstallé sur la PS5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Studio Japon) – 79,99€ (prix maximum conseillé)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – 79,99€ (prix maximum conseillé)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – 59,99€ (prix maximum conseillé)

Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – 79,99€ (prix maximum conseillé)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – 69,99€ (prix maximum conseillé)

Fiche technique de la PlayStation®5

CPU x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”8 Cœurs / 16 Threads, fréquence variable jusqu’à 3,5 GHz GPU Moteur graphique AMD Radeon™ RDNA 2, Accélération Ray tracing, Fréquence variable, jusqu’à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) Mémoire Système GDDR6 16GB – Bande passante 448GB/s SSD 825GB, Bande passante 5,5GB/s (à l’état brut) Disque Optique Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV BD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV DVD ~3.2xCLV Lecteur Disque PS5 Ultra HD Blu-ray, jusqu’à 100GB/disque Sortie vidéo Port Externe HDMI™ Support de la 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (spécifié par HDMI ver.2.1) Audio “Tempest” 3D AudioTech Dimensions PS5 : Environ 390mm x 104mm x 260mm (largeur x hauteur x longueur) (ne prend pas en compte les projections les plus hautes)

PS5 édition numérique : Environ 390mm x 92mm x 260mm (largeur x hauteur x longueur) (ne prend pas en compte les projections les plus hautes) Poids PS5 : 4,5kg PS5 édition numérique : 3,9kg Alimentation PS5 : 350W PS5 édition numérique : 340W Input/Output Port USB Type-A (Hi-Speed USB) Port USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2 Port USB Type-C® (Super-Speed USB 10Gbps) Réseau Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1

Fiche technique de la manette sans fil DualSense™