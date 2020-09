“Radical” de Tom Connan

Partager Facebook

Radical : disons-le d’emblée cette oeuvre uppercut porte bien son titre. A la fois roman d’amour et roman politique, « Radical » est le récit d’une relation charnelle et toxique entre Nicolas, étudiant de gauche à Sciences Po, et Harry, 18 ans, activiste d’extrême droite proche des Gilets Jaunes.

Tandis que le premier rêve d’ascension sociale et de prendre sa part du gâteau, le second est dans la volonté d’affrontement et de casser le système. Fasciné par Harry et sa violence radicale, Nicolas va être amené à vivre des situations de plus en plus gênantes et dérangeantes pour lui et le lecteur.

Tom Connan

Déjà auteur d’un premier roman, « Le Camp », récit satirique sur les grandes écoles de commerce dont il est issu, Tom Connan marque le paysage littéraire français avec ce texte fort et puissant écrit dans un style cru et percutant. Une belle surprise de cette rentrée littéraire.