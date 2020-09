Samsung Galaxy Z Fold2 5G disponible dans le commerce suisse dès demain

Partager Facebook

La nouvelle génération d’appareils pliables, le Galaxy Z Fold2, sera disponible demain en Suisse. Le Galaxy Z Fold2 propose tout ce qu’il faut au quotidien, du design de haute qualité aux applis conçues spécialement pour la forme particulière de l’appareil, en passant par les innovations gages de fonctions intuitives.

«La mise au point de la nouvelle génération d’appareils pliables demande à la fois de l’originalité et de l’innovation», commente Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse. «Notre ambition lors du développement du Samsung Galaxy Z Fold2 5G était d’enrichir l’expérience utilisateur par des innovations utiles. Nous nous félicitons ici de partenariats fructueux avec Google et Microsoft qui nous font avancer dans cette direction.»



Un design deux-en-un

Le Galaxy Z Fold2 5G associe design haut de gamme et technique avancée. L’écran extérieur Infinity O de 15,65 cm / 6,2 pouces permet de consulter facilement des descriptions d’itinéraire ou des e-mails lorsque l’appareil est fermé. Une fois ouvert, son affichage principal de 19,27 cm / 7,6 pouces attire les regards. Grâce à la fréquence de rafraîchissement ajustable jusqu’à 120 Hz, les contenus s’affichent en toute fluidité. De plus, l’appareil est équipé de deux haut-parleurs dynamiques.



L’écran principal est en Ultra Thin Glass, un matériau particulier associant verre et plastique. Avec la nouvelle charnière, l’appareil pliable peut être ouvert selon n’importe quel angle, installé en mode mains libres et utilisé en mode Flex. La technologie Sweeper protège l’intérieur du smartphone des poussières et des particules de saleté indésirables.



Flexible en toute circonstance

Avec sa forme pliable, le Galaxy Z Fold2 5G offre des possibilités inédites. Il associe le mode Flex à la transmission d’applis pour des transitions fluides entre l’écran extérieur et l’écran principal. Lorsque l’appareil est ouvert à 90 degrés et en mode Capture View, on peut regarder directement les cinq dernières photos ou vidéos sur la moitié inférieure de l’écran, tout en prévisualisant d’autres photos et vidéos sur la moitié supérieure La fonction Auto Framing du Galaxy Z Fold2 5G permet de se filmer soi-même en ayant les mains libres. Avec l’aperçu Dual et l’utilisation simultanée de l’écran principal et de l’écran extérieur, la personne qui photographie et celle photographiée peuvent prévisualiser en même temps la photo ou la vidéo. En mode déplié, l’appareil photo principal peut prendre des selfies en qualité quasi professionnelle, y compris quand l’utilisateur prévisualise le selfie sur l’écran extérieur.



Multitâche en continu

Multi Active Window permet d’organiser les applis sur l’écran principal du Galaxy Z Fold2 5G facilement et en toute flexibilité. Plusieurs fichiers peuvent être ouverts simultanément avec la même application et juxtaposés. Par «Drag and Drop», textes, photos et documents peuvent se déplacer et se transférer d’une application à une autre sans aucun problème. Grâce à App Pair, il est également possible d’ouvrir plusieurs applis en même temps, d’un simple clic sur une icône. En plus de l’interface habituelle des smartphones classiques, des applis optimisées peuvent être ouvertes dans un grand format propre adapté aux smartphones pliables. Des applis de Samsung, mais aussi d’autres partenaires de Samsung, comme Google Mail, YouTube, Spotify ainsi que des applis Microsoft 365 Office, ont été modifiées de façon à pouvoir être utilisées quasiment comme sur une tablette.



Développer ensemble le potentiel des smartphones pliables

Les nombreuses années de collaboration entre Samsung et Google ont permis d’établir un écosystème ouvert pour les smartphones pliables. Celui-ci a fait progresser aussi bien l’interface utilisateur de ces appareils que leurs composants. Samsung travaille aussi avec Microsoft pour permettre à ses clients d’être facilement productifs sur leurs appareils mobiles.



Avec ses 4500 mAh, le Galaxy Z Fold2 5G dispose de batteries longue durée et d’une fonction de charge rapide. Le Galaxy Z Fold2 5G intègre aussi les fonctions les plus récentes de la série Note20, comme les technologies Wireless Samsung DeX et UWB, afin de partager rapidement et facilement des photos et des vidéos par le biais de Nearby Share.



Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Fold2 5G (256 Go) sera disponible dans le commerce suisse à partir de demain 18 septembre 2020, dans les coloris Mystic Black et Mystic Bronze au prix de CHF 1999.- (PVC).