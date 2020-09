Festival Annecy cinéma italien du lundi 21 au dimanche 27 septembre 2020

Partager Facebook

Envie de découvrir la production cinématographique transalpine contemporaine ainsi que des classiques du cinéma italien ? Alors rendez-vous au Festival du film italien d’Annecy qui aura lieu du lundi 21 au dimanche 27 septembre prochains. Cette année, l’événement s’adapte à la situation sanitaire et propose une partie de son offre en ligne gratuitement tout en maintenant des projections et des rencontres en présentiel.

Les films sont répartis en cinq catégories. La section « Il Concorso », véritable pépinière de nouveaux talents, présente huit films en compétition. Dans la catégorie « Prima », les spectateurs auront l’occasion de découvrir en primeur les nouveaux films de réalisateurs confirmés. La section « Viaggio in Italia » met notamment le focus sur l’œuvre d’un auteur « hors format », en l’occurrence Corso Salani dont l’œuvre mêle habilement fiction et documentaire . Dans la catégorie « Les 100 ans », on pourra revoir « l’argent de la vieille » (1972) de Luigi Comencini avec un Alberto Sordi au sommet de son art et « les Nuits de Cabiria » (1957) de Federico Fellini, Oscar du meilleur film étranger et Prix d’interprétation féminine à Cannes en 1957. Enfin, la section « ACI Giovani » propose une sélection d’œuvres abordant des thématiques actuelles liées à la jeunesse.

Au vu de la situation sanitaire, toutes les mesures de protection seront strictement respectées afin de garantir la sécurité de toutes et tous.

Les films en compétition et la section « Viaggio In Italia » sont disponibles en ligne gratuitement. Chaque film pourra être vu 100 fois et sera disponible durant 48 heures. Cependant, une fois un film choisi, le spectateur/la spectatrice aura 24h pour le regarder ! Alors inscrivez -vous sans tarder sur la plateforme online.annecycinemaitalien.com. Les films seront en version originale sous-titrée français.

Pour voir la programmation complète : www.annecycinemaitalien.com