MONSTER HUNTER™ RISE et MONSTER HUNTER STORIES™ 2 annoncés sur SWITCH

Capcom, l’un des principaux développeurs et éditeurs mondiaux de jeux vidéo, a annoncé aujourd’hui Monster Hunter ™ Rise et Monster Hunter Stories ™ 2: Wings of Ruin, deux toutes nouvelles expériences Monster Hunter ™ actuellement en développement pour la console Nintendo Switch ™. La série primée et la plus vendue de Monster Hunter continue de monter vers de nouveaux sommets avec les sorties mondiales de Monster Hunter Rise le 26 mars 2021 et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a l’été 2021.

Monster Hunter Rise fait évoluer la série Monster Hunter en fournissant aux chasseurs un ensemble inventif de nouveaux outils pour traquer et vaincre les monstres menaçants. Les joueurs peuvent relever ces défis en solo ou avec jusqu’à trois autres chasseurs dans un jeu en ligne local ou coopératif.

Offrant une expérience RPG basée sur une histoire, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin plongera les joueurs dans les aventures d’un nouveau Monster Rider, alors qu’ils voyagent vers une variété de lieux pittoresques, se lancent dans des quêtes épiques et se lient d’amitié avec de magnifiques monstres.

Monster Hunter Rise est un RPG d’action qui transportera les joueurs dans le village coloré de Kamura, un tout nouveau lieu de montagne serein qui attire les visiteurs avec sa culture unique et ses technologies de chasse innovantes. Une fois que les chasseurs ont équipé leur armure et ont choisi l’un des différents types d’armes, de tout nouveaux terrains de chasse vous attendent, y compris les anciennes ruines du sanctuaire et plus encore. Avec des cartes sans temps de chargement, le gameplay continu garantit que les joueurs resteront sur leurs quêtes dès que la chasse commencera sans transitions entre les zones.

L’expérience de jeu de base de Monster Hunter Rise sera familière aux précédentes entrées de Monster Hunter, mais elle introduit également plusieurs mécanismes nouveaux et passionnants que les chasseurs doivent maîtriser. Pour la toute première fois, des actions de grappling à base de fil peuvent être effectuées en utilisant un «Wirebug» en position debout ou en l’air, ajoutant un tout nouveau niveau de maniabilité aérienne aux stratégies de chasse et aux attaques. Au fur et à mesure que les joueurs vainquent des monstres et progressent dans le jeu, les objets des ennemis tombés peuvent être utilisés pour fabriquer des armes et des armures uniques qui augmenteront leurs chances de succès et de survie futurs. Monster Hunter Rise présentera Magnamalo, un nouveau monstre phare menaçant qui présentera un défi formidable aux chasseurs de tous niveaux. Les joueurs peuvent s’attendre à affronter de nouveaux monstres supplémentaires comme l’Aknosom qui change de forme, le Tetranadon amphibie, ainsi que de nombreuses espèces préférées des fans et de retour des précédents jeux Monster Hunter. En plus de la pléthore de quêtes solo et multijoueur, le mode histoire demandera aux aspirants chasseurs de découvrir les secrets derrière les événements déroutants «Rampage» qui menacent Kamura Village.

Monster Hunter Rise fera également ses débuts avec de nouveaux partenaires de chasse appelés Palamutes, des compagnons «Canyne» personnalisés et pilotables qui offriront aux joueurs un nouvel ensemble d’options d’attaque, tandis que «Felyne» Palicoes reviendra en tant que personnages de soutien pour des actions comme la guérison. Lors des chasses en solo, les joueurs peuvent sélectionner à la fois un Palamute et un Palico pour les aider, tandis que les chasseurs multijoueurs peuvent choisir l’un ou l’autre. En plus des éditions standard physiques et numériques de Monster Hunter Rise disponibles en précommande, une édition spéciale numérique de luxe et une édition collector physique sont également proposées. L’édition numérique de luxe comprendra l’édition standard du jeu, ainsi qu’un bon de pack de contenu téléchargeable numérique pouvant être échangé contre du contenu bonus dans le jeu, tel qu’un ensemble d’armures en couches complètes «Kamurai», des gestes exclusifs, des objets cosmétiques et plus encore. L’Édition Collector limitée (physique uniquement) contiendra tout de l’Édition Deluxe, en plus d’objets physiques, y compris un pack d’autocollants d’icônes de monstre, une épingle en émail de marque Kamura et une figurine amiibo de Magnamalo, le monstre phare du jeu. Les options de précommande et les détails de prix pour Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin seront annoncés à une date ultérieure.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin offre aux fans de RPG et de Monster Hunter une nouvelle expérience unique avec un scénario riche avec des personnages charmants, des quêtes stimulantes et des rencontres amicales avec des monstres familiers de la série Monster Hunter. En assumant le rôle d’un jeune Monster Rider qui peut utiliser une pierre d’amitié pour tisser des liens solides avec des monstres, les joueurs peuvent acquérir de l’expérience et améliorer leurs compétences pour tisser des liens plus profonds avec ces merveilleuses créatures. Lorsqu’ils sont prêts, les joueurs peuvent se lancer dans des aventures mémorables remplies d’événements dramatiques et d’amitiés réconfortantes à mesure que l’histoire se déroule. Plus de détails sur Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin seront partagés à l’avenir.