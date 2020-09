Résolvez les mystères des ruines antiques dans ATELIER RYZA 2

Partager Facebook

KOEI TECMO Europe et GUST Studios ont dévoilé plus d’informations sur le nouvel épisode de la palpitante série Atelier, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Prévu pour une sortie cet hiver sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC, ce nouvel opus permettra aux joueurs de retrouver un visage familier et de se lancer dans une quête visant à résoudre les mystères liés à des légendes anciennes.

Dans Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Ryza part explorer les mystérieuses ruines qui entourent la capitale royale, dans l’espoir de lever le voile sur les origines des légendes oubliées du pays. Les joueurs devront donc résoudre plusieurs énigmes et leurs découvertes leur donneront ainsi accès à de nouvelles actions, dont la possibilité de chevaucher des monstres ! Pour naviguer dans les ruines et mener à bien son enquête, Ryza devra compter sur ses talents d’exploratrice, mais aussi sur ses compagnons.

Tout au long de son aventure, le Journal d’exploration de Ryza sera l’outil indispensable à la découverte des ruines, car il permet d’organiser toutes les découvertes des joueurs et les autorise à établir leurs propres théories afin de résoudre les mystères qui les entourent. Au fil de l’exploration des ruines et en complétant leur liste de recherche en collectant des fragments de ruine et des fragments de souvenir, les joueurs débloqueront des indices qui seront archivés dans le journal. Découvrir des indices ne sera pas toujours facile, mais grâce à la Boussole de remémoration, les joueurs pourront invoquer des souvenirs, pour avoir une idée de l’emplacement des fragments de ruine. En assemblant correctement les indices, vous parviendrez à lever le voile sur les mystères des ruines. Résoudre ces énigmes permettra aux joueurs de débloquer des recettes d’alchimie spéciales qui les aideront dans leur quête et permettront à Ryza de gagner en puissance.

Mais heureusement, Ryza ne sera pas seule pour explorer ces mystérieuses ruines ! Elle retrouvera un vieil ami d’enfance, Lent Marslink, qui se joindra à son groupe. Après leurs aventures sur l’île de Kurken, Lent s’est lancé dans un voyage pour améliorer ses compétences de combat. Au fil des ans, il semble avoir perdu sa joie de vivre et ne semble guère heureux de retrouver ses amis.

Les joueurs se procurant Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy durant les deux premières semaines qui suivent sa sortie bénéficieront d’un code bonus afin d’obtenir un set de costume Summer Fashion. De plus, les joueurs ayant conservé leur sauvegarde d’Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout pourront débloquer le set de costumes classiques, y compris les tenues de Ryza et de ses amis du précédent opus.