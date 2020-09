Les nouveaux casques de Turtle Beach Stealth 700 GEN 2 et Stealth 600 GEN 2

Partager Facebook

La nouvelle génération des casques sans-fil les plus vendus de Turtle Beach est prête pour les consoles nouvelle génération.

Turtle Beach, marque leader de l’industrie des casques et accessoires audio gaming, a annoncé aujourd’hui que les nouveaux casques gaming Stealth 700 Gen 2 pour Xbox et PlayStation(1) seront disponibles à partir du 20 septembre 2020. Le Stealth 600 Gen 2 pour Xbox sera également disponible le 20 septembre, le Stealth 600 Gen 2 pour PlayStation est, quant à lui, déjà disponible en magasin. Les versions Gen 2 sont les successeurs des très populaires casques de Turtle Beach Stealth 700 et Stealth 600, ils ont été conçus pour propulser ces “best-sellers(2)” à un niveau encore plus élevé grâce à un assemblage perfectionné, un style plus élégant et une compatibilité console inter-génération sur Xbox One et Xbox Series X | S, et sur PlayStation®4 et PlayStation®5. Ajoutez à cela un son puissant, une communication vocale claire grâce à un microphone rotatif au diamètre plus important qui s’intègre parfaitement dans l’écouteur une fois relevé ainsi qu’un plus grand confort pour les longues sessions de jeu, ces versions Gen 2 sont prêtes à faire perdurer le succès des Stealth 700 et Stealth 600 en tant que casques sans-fil les mieux vendus du marché. Le Stealth 700 Gen 2 et Stealth 600 Gen 2 seront disponibles chez les revendeurs participants du monde entier et sur www.turtlebeach.com aux mêmes prix attractifs que leurs prédécesseurs, respectivement 149,99 € et 99,99 €.

“Ces nouveaux casques Stealth 700 et 600 Gen 2 offrent aux joueurs deux options sans-fil incroyables pour les consoles actuelles et de nouvelle génération et renforcent notre réputation en tant que meilleur constructeur de casques gaming.” déclare Juergen Stark, PDG de Turtle Beach. “Nous avons connu une croissance record cette année et nous sommes ravis de lancer la prochaine génération de nos casques sans-fil les plus vendus. Nous nous préparons à une saison des fêtes des plus passionnantes avec le lancement des nouvelles consoles Xbox et PlayStation et les sorties de nouveaux grands jeux.”

Les Stealth 700 et 600 Gen 2 ont été créés pour perpétuer l’héritage des deux produits les plus vendus dans leur catégorie de prix(3) depuis leur lancement en 2017. Les versions Gen 2 offrent une fois de plus la combinaison parfaite d’une connectivité sans-fil avancée et transparente, d’un son de jeu précis, d’une communication vocale ultra-limpide, d’un confort et d’une qualité de construction inégalés, de fonctionnalités innovantes et d’un prix accessible. Retrouvez toutes les spécificités concernant le Stealth 700 Gen 2 et Stealth 600 Gen 2 de Turtle Beach ci-dessous :

Stealth 700 Gen 2

Le tout nouveau casque Stealth 700 Gen 2 de Turtle Beach a bénéficié d’une multitude d’améliorations offrant de meilleures performances, un plus grand confort et une apparence plus élaborée. L’audio en jeu sur le Stealth 700 Gen 2 a été ajusté et affiné pour fournir un son encore plus détaillé et précis, donnant aux joueurs un avantage compétitif. Le microphone rotatif ultrasensible et son diamètre plus important améliorent la clarté de la discussion entre coéquipiers. Il se désactive et s’intègre parfaitement dans l’écouteur une fois relevé. Les nouveaux coussinets à mémoire de forme sont dotés de microcapsules de gel rafraîchissantes Aerofit™ entourant les écouteurs Nanoclear™ de 50 mm et le nouvel arceau renforcé en métal fournissent un confort optimal et une grande durabilité. L’autonomie de la batterie rechargeable a été significativement améliorée et offre désormais 20 h de liberté. Les joueurs peuvent également utiliser la connectivité Bluetooth® afin de se connecter à la toute nouvelle application Turtle Beach Audio Hub permettant d’ajuster facilement les paramètres sonores et de configurer le bouton et la molette situés sur le casque. Il est également possible d’écouter de la musique ou de prendre des appels tout en continuant à jouer. Les utilisateurs Xbox peuvent toujours profiter de la technologie Xbox Wireless qui permet de connecter automatiquement le casque à la console.

Stealth 600 Gen 2

Les améliorations du Stealth 600 Gen 2 incluent un dispositif audio perfectionné pour que les joueurs bénéficient d’un avantage compétitif décisif. Son microphone rotatif ultrasensible est plus large : permettant ainsi une communication améliorée tout en se désactivant et s’intégrant parfaitement dans l’écouteur une fois relevé. L’arceau et les gonds du Stealth 600 Gen 2 ont été renforcés pour améliorer la durabilité du casque et les coussinets sont parfaitement compatibles avec le port de lunettes. Les écouteurs de 50 mm produisent un son en jeu immersif de haute qualité. Le casque dispose également d’un bouton qui facilite l’accès aux préréglages audio et les joueurs peuvent toujours compter sur la technologie Turtle Beach Superhuman Hearing® pour avoir un avantage compétitif en jeu. Enfin, la connectivité sur Xbox est toujours aussi simple grâce à la technologie Xbox Wireless qui permet aux joueurs de se connecter à leur Xbox en appuyant simplement sur un bouton.

Pour en savoir plus sur les nouveaux casques gaming sans-fil Stealth 700 Gen 2 et Stealth 600 Gen 2 ainsi que sur les derniers produits et accessoires Turtle Beach rendez-vous sur www.turtlebeach.com