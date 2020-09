“Un crime sans importance” d’Irène Frain

Partager Facebook

«J’ai entrepris d’écrire ce livre quatorze mois après le meurtre, quand le silence m’est devenu insupportable. » Auteure de nombreux récits, dont certains autobiographiques, Irène Frain n’a jamais écrit de récit aussi personnel qu’avec « Un crime sans importance » où elle narre le meurtre de sa sœur. C’est dans un lotissement tranquille de la banlieue parisienne que Denise, une vieille dame âgée de 79 ans, s’est faite violemment agresser chez elle en plein jour par un individu. Elle décède après avoir passé sept semaines dans le coma. Sa sœur cadette, Irène Frain, n’apprend que tardivement le crime. Un journaliste lui dira que « c’était pas beau à voir », « qu’elle a été massacrée ».

Ayant besoin d’expliquer le sang versé, de mettre de la rationalité dans l’horreur, Irène Frain va poser des questions, chercher à savoir ce qui s’est passé. Mais elle va se retrouver emmurée dans le silence de sa famille, de la police, puis de la justice. D’un côté, un dossier qui reste opaque de manière incompréhensible, de l’autre, l’exclusion et le rejet de sa famille. Un mutisme et un bannissement qui blessent, qui torturent. Afin de reprendre la main, Irène Frain a décidé de livrer un récit littéraire sur un drame qui reste incommunicable dans la vie de tous les jours.

Irène Frain

Le récit alterne présent et passé. Tantôt l’écrivaine évoque ses rendez-vous avec l’avocat qu’elle a engagé pour faire avancer l’enquête, sa volonté de se constituer partie civile afin d’accéder au dossier de la police. Tantôt, elle retrace sa relation avec sa sœur dont elle était très proche quand elle était enfant. Sa sœur dont elle admirait l’intelligence et la culture et qui a été à l’origine de sa vocation. Sa sœur qui souffrait d’un trouble bipolaire et avec laquelle elle n’avait plus de contact. Avec sobriété et pudeur, elle relate le rejet maternel, sa naissance non désirée, l’importance des livres.

Grâce à ce récit intime poignant et empli d’humanité, Denise ne tombera assurément pas dans l’oubli !

